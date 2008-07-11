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15 июня, суббота
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20:12
NYT: США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России
19:35
Суд отправил под домашний арест бывшего табачного дистрибутора Худояна по делу о мошенничестве
22:28
Восемь человек погибли и двое ранены в ДТП под Воронежем
15:31
ТАСС: летчики-испытатели воссоздадут заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
19:30
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
23:24
Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии
23:00
КС Украины продолжит рассматривать дело о законности роспуска Верховной рады
22:33
Индия введет дополнительные тарифы более чем на 20 товаров для экспорта в США
22:01
Трамп прогнозирует «невиданных крах» американской экономики в случае его проигрыша на следующих выборах
21:30
Москва рассчитывает, что арбитраж в Гааге согласится с ее доводами по рассмотрению спора о Черном море
21:08
СМИ: Япония просит США предоставить дополнительные доказательства причастности Ирана к атаке танкеров в Оманском заливе
21:07
ISNA: МИД Ирана выразил протест Великобритании после обвинения Тегерана в атаке на танкеры
20:43
Бывший замначальника ГУ ФСИН по Петербургу арестован по обвинению во взятке
20:17
ЦОДД сообщил об уменьшении количества угонов автомобилей в Москве в три раза
19:57
В Москве удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии
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(обновлено: 15.06.2019)
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия