Прощание с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября в Москве

Церемония прощания с психотерапевтом и телеведущим Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщили «РИА Новости» в его окружении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет.

Психотерапевт стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире он «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы резко критиковали, и в итоге вещание его передачи прекратили.