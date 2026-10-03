Прощание с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября в Москве
Церемония прощания с психотерапевтом и телеведущим Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщили «РИА Новости» в его окружении.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет.
Психотерапевт стал известен в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В эфире он «заряжал» воду, давал установки на здоровье, богатство и процветание и якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. В научном сообществе его методы резко критиковали, и в итоге вещание его передачи прекратили.
Фотогалерея
Анатолий Кашпировский и его сеансы здоровья
1 / 17