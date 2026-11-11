«Она воплотила в себе образ России»
В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной
В среду, 11 ноября, в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке простились с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, умершей в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Семья актрисы приняла решение не устраивать гражданскую панихиду, но на отпевание могли попасть все желающие. Церемония прошла в кругу родственников и друзей, старавшихся хранить молчание. А немногочисленные поклонники пообещали запомнить ее «в самом расцвете» — как на портрете, утопавшем в траурных венках.
К полудню в сквере у входа в церковь собралась заметная толпа журналистов и операторов, вглядывающихся в окна проезжавших мимо машин. В дверях храма стояло несколько мужчин в черном — при приближении людей с фотокамерами они заслоняли собой вход и настойчиво объясняли, что внутри снимать нельзя. Затерявшиеся среди них поклонники актрисы, сжимавшие в руках букеты роз и гвоздик, робко переговаривались, пытаясь понять, можно ли пройти им. В ожидании они рассматривали траурные венки, выставленные перед входом. На лентах значилось: «от союза кинематографистов», «от ВГИКа», «от правительства и губернатора Алтайского края».
Лидия Федосеева-Шукшина дебютировала в кино с эпизодической ролью в фильме «Два капитана». Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная», которые снял ее второй муж Василий Шукшин — с ним она познакомилась в начале 1960-х на съемках фильма «Какое оно, море?». Всего она сыграла более чем в 90 фильмах, включая «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…».
В окружении венков стоял портрет Лидии Федосеевой-Шукшиной, на фотографии ей было около 40 лет — снимки были сделаны вскоре после смерти Василия Шукшина.
«Вот хорошая фотография какая, она тут в самом расцвете, а то обычно выбирают снимки на похороны, где человек уже старый, как-то нечестно»,— размышляла взрослая женщина с двумя гвоздиками.
«Да, она тут зрелая, я бы себе на памятник тоже хотела бы вот из такого своего периода фото»,— ответила ее спутница. Стоявший рядом мужчина, приподняв бровь, покосился на них, видимо удивленный ходу мысли окружавших его людей.
В этот момент к дверям церкви подошел мужчина с огромной охапкой роз, мужчины в черном расступились, чтобы пропустить его, и все стеснявшиеся до этого поклонники зашли за ним.
Внутри церкви в полумраке можно было разглядеть венок от президента. Владимир Путин выразил соболезнования семье актрисы. В траурной телеграмме он отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина была «замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком». «Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством»,— заключил глава государства.
Гроб с телом актрисы был установлен у самого алтаря — вокруг него сидели ее семья и друзья. Среди них были дочери госпожи Федосеевой-Шукшиной от брака с Василием Шукшиным — Мария и Ольга, актер Александр Панкратов-Черный, режиссер Сергей Никоненко, двоюродная сестра покойной Татьяна Парамонова. В храме можно было заметить художника Никаса Сафронова, актрис Ларису Лужину, Людмилу Зайцеву и Галину Бокашевскую, бывшего мужа актрисы оператора Михаила Аграновича и его сына режиссера Алексея. «Великая актриса, великая женщина. На экране и в жизни совершенно разная. В жизни она была доверчивая, наивная, могла говорить о негодяях хорошо. В кино играла великих женщин… Такая русская женщина, достойная кисти любого мастера»,— сказал господин Сафронов. Еще один бывший муж актрисы продюсер Бари Алибасов не смог прийти на прощание, сославшись на состояние здоровья, зато отпевание посетили участники группы «На-На», создателем которой он являлся.
Священник, проводивший отпевание, отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина была «поистине народной артисткой и великодушной русской женщиной». «Она воплотила в себе образ России и этим запомнилась зрителям»,— сказал он. В конце своей речи батюшка добавил, что с возрастом актриса «пришла к Богу, и православие начало занимать большое место в ее жизни». «Она уповала на мир, любовь и согласие»,— заключил он.
Букеты у собравшихся забирали распорядители церемонии, и постепенно гроб начал утопать в цветах. После отпевания, длившегося около часа, его вынесли на улицу под аплодисменты и размеренные удары колокола. Перед гробом несли тот самый портрет актрисы. «Вот такой мы ее и запомним — сильной, улыбающейся и красивой»,— шептала дама, еще до отпевания оценившая выбор фотографии.
Через несколько часов Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.