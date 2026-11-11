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ЖизньПотери

«Она воплотила в себе образ России»

В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной
В среду, 11 ноября, в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке простились с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, умершей в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Семья актрисы приняла решение не устраивать гражданскую панихиду, но на отпевание могли попасть все желающие. Церемония прошла в кругу родственников и друзей, старавшихся хранить молчание. А немногочисленные поклонники пообещали запомнить ее «в самом расцвете» — как на портрете, утопавшем в траурных венках.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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К полудню в сквере у входа в церковь собралась заметная толпа журналистов и операторов, вглядывающихся в окна проезжавших мимо машин. В дверях храма стояло несколько мужчин в черном — при приближении людей с фотокамерами они заслоняли собой вход и настойчиво объясняли, что внутри снимать нельзя. Затерявшиеся среди них поклонники актрисы, сжимавшие в руках букеты роз и гвоздик, робко переговаривались, пытаясь понять, можно ли пройти им. В ожидании они рассматривали траурные венки, выставленные перед входом. На лентах значилось: «от союза кинематографистов», «от ВГИКа», «от правительства и губернатора Алтайского края».

Лидия Федосеева-Шукшина дебютировала в кино с эпизодической ролью в фильме «Два капитана». Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах «Печки-лавочки» и «Калина красная», которые снял ее второй муж Василий Шукшин — с ним она познакомилась в начале 1960-х на съемках фильма «Какое оно, море?». Всего она сыграла более чем в 90 фильмах, включая «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось…».

В окружении венков стоял портрет Лидии Федосеевой-Шукшиной, на фотографии ей было около 40 лет — снимки были сделаны вскоре после смерти Василия Шукшина.
«Вот хорошая фотография какая, она тут в самом расцвете, а то обычно выбирают снимки на похороны, где человек уже старый, как-то нечестно»,— размышляла взрослая женщина с двумя гвоздиками.
«Да, она тут зрелая, я бы себе на памятник тоже хотела бы вот из такого своего периода фото»,— ответила ее спутница. Стоявший рядом мужчина, приподняв бровь, покосился на них, видимо удивленный ходу мысли окружавших его людей.
В этот момент к дверям церкви подошел мужчина с огромной охапкой роз, мужчины в черном расступились, чтобы пропустить его, и все стеснявшиеся до этого поклонники зашли за ним.
Внутри церкви в полумраке можно было разглядеть венок от президента. Владимир Путин выразил соболезнования семье актрисы. В траурной телеграмме он отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина была «замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком». «Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством»,— заключил глава государства.

Какой запомнили Лидию Федосееву-Шукшину

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Гроб с телом актрисы был установлен у самого алтаря — вокруг него сидели ее семья и друзья. Среди них были дочери госпожи Федосеевой-Шукшиной от брака с Василием Шукшиным — Мария и Ольга, актер Александр Панкратов-Черный, режиссер Сергей Никоненко, двоюродная сестра покойной Татьяна Парамонова. В храме можно было заметить художника Никаса Сафронова, актрис Ларису Лужину, Людмилу Зайцеву и Галину Бокашевскую, бывшего мужа актрисы оператора Михаила Аграновича и его сына режиссера Алексея. «Великая актриса, великая женщина. На экране и в жизни совершенно разная. В жизни она была доверчивая, наивная, могла говорить о негодяях хорошо. В кино играла великих женщин… Такая русская женщина, достойная кисти любого мастера»,— сказал господин Сафронов. Еще один бывший муж актрисы продюсер Бари Алибасов не смог прийти на прощание, сославшись на состояние здоровья, зато отпевание посетили участники группы «На-На», создателем которой он являлся.

Любовь Шукшина

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино начала сниматься в 1955-м. Зритель заметил актрису после роли студентки Тани в мелодраме 1959 года Василия Ордынского «Сверстницы» (кадр на фото)
1/181/18

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино начала сниматься в 1955-м. Зритель заметил актрису после роли студентки Тани в мелодраме 1959 года Василия Ордынского «Сверстницы» (кадр на фото)

РИА Новости

В 1964 году актриса окончила ВГИК, в том же году познакомилась со своим будущим мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Союз перерос в творческий тандем. Роли в картинах супруга «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная» (кадр на фото) принесли актрисе наибольшую известность
2/182/18

В 1964 году актриса окончила ВГИК, в том же году познакомилась со своим будущим мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Союз перерос в творческий тандем. Роли в картинах супруга «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная» (кадр на фото) принесли актрисе наибольшую известность

РИА Новости

У пары родились две дочери, Мария (1967) и Ольга (1968). После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина
3/183/18

У пары родились две дочери, Мария (1967) и Ольга (1968). После смерти Шукшина в 1974 году Лидия Федосеева взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина

А. Ковтун / РИА Новости

Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. Среди заметных работ — «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Виват, гардемарины!». В 1984 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР
4/184/18

Всего за свою карьеру актриса снялась более чем в 90 фильмах и сериалах. Среди заметных работ — «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Виват, гардемарины!». В 1984 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С американским актером Ричардом Гиром (слева) и режиссером Отаром Иоселиани на открытии XIX Московского международного кинофестиваля, 1995 год
5/185/18

С американским актером Ричардом Гиром (слева) и режиссером Отаром Иоселиани на открытии XIX Московского международного кинофестиваля, 1995 год

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На отдыхе, 1990-е
6/186/18

На отдыхе, 1990-е

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1999 по 2014 год актриса была президентом всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!». В 2014-м стала его почетным президентом
7/187/18

С 1999 по 2014 год актриса была президентом всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!». В 2014-м стала его почетным президентом

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С дочерью, актрисой и телеведущей Марией Шукшиной, 1990-е
8/188/18

С дочерью, актрисой и телеведущей Марией Шукшиной, 1990-е

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Летом 1995-го актриса вместе с Егором Гайдаром и Сергеем Ковалевым вошла в первую тройку кандидатов федерального списка избирательного блока «Демократический выбор России — объединенные демократы». На выборах в Госдуму II созыва блок не преодолел пятипроцентный барьер
9/189/18

Летом 1995-го актриса вместе с Егором Гайдаром и Сергеем Ковалевым вошла в первую тройку кандидатов федерального списка избирательного блока «Демократический выбор России — объединенные демократы». На выборах в Госдуму II созыва блок не преодолел пятипроцентный барьер

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С актером Станиславом Садальским, 1990-е
10/1810/18

С актером Станиславом Садальским, 1990-е

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Лидия Николаевна выходила замуж пять раз. В 1975–1984 годах была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем, в 1984–1988 годах — за художником Мареком Межеeвским, в 2018–2021 годах — за музыкантом Бари Алибасовым (на фото)
11/1811/18

Лидия Николаевна выходила замуж пять раз. В 1975–1984 годах была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем, в 1984–1988 годах — за художником Мареком Межеeвским, в 2018–2021 годах — за музыкантом Бари Алибасовым (на фото)

Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С внуком Василием Шукшиным на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2000 год
12/1812/18

С внуком Василием Шукшиным на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2000 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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На церемонии вручения кинематографической премии «Ника», 2001 год
13/1813/18

На церемонии вручения кинематографической премии «Ника», 2001 год

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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На презентации книги журналистки Ксении Собчак «Стильные штучки Ксении Собчак» в ЦУМе, 2006 год
14/1814/18

На презентации книги журналистки Ксении Собчак «Стильные штучки Ксении Собчак» в ЦУМе, 2006 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на приеме в честь открытия XXVII Московского международного кинофестиваля, 2005 год
15/1815/18

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на приеме в честь открытия XXVII Московского международного кинофестиваля, 2005 год

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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Будучи членом Союза кинематографистов РФ Лидия Николаевна часто посещала кинофестивали и церемонии вручения кинонаград На фото: с сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на церемонии вручения премии «Ника», 2006 год
16/1816/18

Будучи членом Союза кинематографистов РФ Лидия Николаевна часто посещала кинофестивали и церемонии вручения кинонаград
На фото: с сенатором от Республики Тыва Людмилой Нарусовой на церемонии вручения премии «Ника», 2006 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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На открытии международного фестиваля мусульманского кино в Казани, 2011 год
17/1817/18

На открытии международного фестиваля мусульманского кино в Казани, 2011 год

Михаил Соколов / Коммерсантъ

В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина испытывала проблемы со здоровьем. Летом 2023-го она попала в больницу с подозрением на инсульт На фото: с продюсером Бари Алибасовым на вручении премии «Ника», 2018 год
18/1818/18

В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина испытывала проблемы со здоровьем. Летом 2023-го она попала в больницу с подозрением на инсульт
На фото: с продюсером Бари Алибасовым на вручении премии «Ника», 2018 год

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Священник, проводивший отпевание, отметил, что Лидия Федосеева-Шукшина была «поистине народной артисткой и великодушной русской женщиной». «Она воплотила в себе образ России и этим запомнилась зрителям»,— сказал он. В конце своей речи батюшка добавил, что с возрастом актриса «пришла к Богу, и православие начало занимать большое место в ее жизни». «Она уповала на мир, любовь и согласие»,— заключил он.
Букеты у собравшихся забирали распорядители церемонии, и постепенно гроб начал утопать в цветах. После отпевания, длившегося около часа, его вынесли на улицу под аплодисменты и размеренные удары колокола. Перед гробом несли тот самый портрет актрисы. «Вот такой мы ее и запомним — сильной, улыбающейся и красивой»,— шептала дама, еще до отпевания оценившая выбор фотографии.
Через несколько часов Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

Прощание с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
1/191/19

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Актер Александр Цуркан
2/192/19

Актер Александр Цуркан

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Художник Никас Сафронов (второй справа)
3/193/19

Художник Никас Сафронов (второй справа)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Актер Сергей Никоненко
4/194/19

Актер Сергей Никоненко

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
5/195/19

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Актриса Людмила Зайцева
6/196/19

Актриса Людмила Зайцева

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Депутат Айдар Метшин (в центре)
7/197/19

Депутат Айдар Метшин (в центре)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Слева направо: участники группы «На-На» Михаил Игонин, Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов
8/198/19

Слева направо: участники группы «На-На» Михаил Игонин, Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Оператор, режиссер Михаил Агранович (слева) и актер Александр Панкратов-Черный (в центре)
9/199/19

Оператор, режиссер Михаил Агранович (слева) и актер Александр Панкратов-Черный (в центре)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Актер, режиссер Александр Панкратов-Черный
10/1910/19

Актер, режиссер Александр Панкратов-Черный

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин (в центре)
11/1911/19

Участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин (в центре)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Актриса Наталья Гвоздикова и ее сын Федор (справа)
12/1912/19

Актриса Наталья Гвоздикова и ее сын Федор (справа)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
13/1913/19

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Дочери Лидии Федосеевой Шукшиной: Ольга Шукшина (в центре), актриса Мария Шукшина (четвертая справа), сын Марии Шукшиной, актер Макар Касаткин (третий справа)
14/1914/19

Дочери Лидии Федосеевой Шукшиной: Ольга Шукшина (в центре), актриса Мария Шукшина (четвертая справа), сын Марии Шукшиной, актер Макар Касаткин (третий справа)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Художественный руководитель Московского музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина (в центре) и ее сын Данила Бабкин
15/1915/19

Художественный руководитель Московского музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина (в центре) и ее сын Данила Бабкин

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Сын Марии Шукшиной, актер Макар Касаткин (справа)
16/1916/19

Сын Марии Шукшиной, актер Макар Касаткин (справа)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Актер Сергей Никоненко (слева)
17/1917/19

Актер Сергей Никоненко (слева)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Оператор, режиссер Михаил Агранович (в центре)
18/1918/19

Оператор, режиссер Михаил Агранович (в центре)

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
19/1919/19

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Некрологи

Авторы

  • Полина Ячменникова
    Полина Ячменникова
    корреспондент