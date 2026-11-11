«Она воплотила в себе образ России»

Гроб с телом актрисы был установлен у самого алтаря — вокруг него сидели ее семья и друзья. Среди них были дочери госпожи Федосеевой-Шукшиной от брака с Василием Шукшиным — Мария и Ольга, актер Александр Панкратов-Черный, режиссер Сергей Никоненко, двоюродная сестра покойной Татьяна Парамонова. В храме можно было заметить художника Никаса Сафронова, актрис Ларису Лужину, Людмилу Зайцеву и Галину Бокашевскую, бывшего мужа актрисы оператора Михаила Аграновича и его сына режиссера Алексея. «Великая актриса, великая женщина. На экране и в жизни совершенно разная. В жизни она была доверчивая, наивная, могла говорить о негодяях хорошо. В кино играла великих женщин… Такая русская женщина, достойная кисти любого мастера»,— сказал господин Сафронов. Еще один бывший муж актрисы продюсер Бари Алибасов не смог прийти на прощание, сославшись на состояние здоровья, зато отпевание посетили участники группы «На-На», создателем которой он являлся.