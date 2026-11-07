Вечная русскость
Умерла Лидия Федосеева-Шукшина
На 89-м году жизни умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Многообразие ее актерского потенциала в массовом сознании связано исключительно с фильмами ее второго мужа Василия Шукшина. Но все гораздо сложнее.
Лида Федосеева, ленинградская девочка-блокадница, выпускница знаменитой школы, известной как «бывшая Петришуле», ученица драмкружка при Доме кино, впервые мелькнула на экране в чудесных «Двух капитанах» (1955) Владимира Венгерова. В 1970-х ей еще предстоит возвращение на родной «Ленфильм». Но пока что — ВГИК, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Первая главная роль в «Сверстницах» (1959) Василия Ордынского: скромница Таня, выбирающая врачебную стезю.
Так бы и играть ей Тань и прочих радисток Лесь, учащих жизни спасенную в открытом море американку («Спасите наши души», Алексей Мишурин, 1960), если бы не счастливая, роковая встреча с Василием Шукшиным.
Познакомились они в поезде, по дороге на севастопольские съемки детского фильма Эдуарда Бочарова «Какое оно море!» (1964). Шукшин заглянул в соседнее купе «с бутылкой вина и зубной щеткой во рту», засиделся, запелся, заговорился о Стеньке Разине, ну и понеслось. Через год они поженились, и Федосеева обрела наконец свою актерскую самость.
Шукшин вообще самый неразгаданный, самый странный русский режиссер. И как бы человек плоть от плоти народной, и почти инопланетянин, за этой плотью с изумлением наблюдающий.
И такой же почвенной инопланетянкой были героини Федосеевой в его великих фильмах: одинокая женщина Лидия («Странные люди», 1969), Нюра Расторгуева («Печки-лавочки», 1972), Люба Байкалова («Калина красная», 1973). Ну да, конечно, в них было и вот это вот: «О Русь, жена моя». Но правильнее, наверное, сказать, что в фильмах своего мужа она воплотила русский аватар Вечной Женственности.
Среди совместных работ Федосеевой и Шукшина (а в последний раз они вдвоем снялись у Сергея Бондарчука в «Они сражались за Родину») забылся гениальный эпизод из фильма Николая Губенко «Если хочешь быть счастливым» (1974). Ударник труда и его жена талдычат на телекамеру заученные фразы, а не под запись срываются: все не так, а что именно не так, и не скажешь. Своего рода манифест кинематографа морального беспокойства.
Столицей беспокойства был тогда «Ленфильм», где Федосеева, взявшая после смерти мужа двойную фамилию, нашла второго режиссера своей жизни в лице нервной, урбанистической Динары Асановой. Впервые снялась у нее в школьной драме «Ключ без права передачи» (1976) в роли учительницы химии Эммы Павловны. Помните: «Я в ваш класс иду, как на Голгофу». Последовали мещанские драмы «Беда» (1978), «Жена ушла» (1979), «Никудышная» (1980). Может, творческий дуэт и продолжился бы, если бы не ранняя, как у Шукшина, смерть Асановой на съемках.
Тогда же на «Ленфильме» Федосеева-Шукшина сыграла мать главного героя в нашумевшем фильме Ильи Фрэза «Вам и не снилось» (1980) о непонятой подростковой любви. И была что там, что у Асановой гораздо выразительнее, чем в деревенских, даже очень хороших («Долги наши» Бориса Яшина, 1977) фильмах, в которые ее по инерции приглашали.
В основном же режиссеры предпочитали эксплуатировать действительно роскошную фактуру актрисы, прописывая ей роли от мадам Грицацуевой («12 стульев», Марк Захаров, 1976) до какой-нибудь, прости господи, генеральши Амалии Потаповны фон Шпильце из телевизионных «Петербургских тайн». Побывала она на экране и Анной Иоанновной, и (дважды) Екатериной II, и королевами каких-то вымышленных королевств.
Все эти роли шли ей как перчатки. Но, глядя на них, невольно жалеешь об актерской тайне, которую приоткрыли в ней Шукшин и Асанова, а больше никто не сумел.