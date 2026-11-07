Вечная русскость

Среди совместных работ Федосеевой и Шукшина (а в последний раз они вдвоем снялись у Сергея Бондарчука в «Они сражались за Родину») забылся гениальный эпизод из фильма Николая Губенко «Если хочешь быть счастливым» (1974). Ударник труда и его жена талдычат на телекамеру заученные фразы, а не под запись срываются: все не так, а что именно не так, и не скажешь. Своего рода манифест кинематографа морального беспокойства.