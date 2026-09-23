Умер музыкальный критик Сергей Соседов

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил телеведущий Вадим Такменев «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Соседов (2019 год)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press Сергей Соседов (2019 год)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Источник ТАСС в окружении журналиста сообщил, что Сергей Соседов умер после падения с лестницы. «Произошел несчастный случай. Мы с Сергеем приехали на мероприятие в Якутию, здесь это и произошло»,— сказал собеседник агентства.

Сергей Соседов родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Сотрудничал с изданиями «Вечерняя Москва», «Лига наций», «Хит-парад». Входил в состав жюри телешоу X Factor на Украине, музыкальных программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!» на российском телевидении.