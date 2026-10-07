Умерла актриса Ева Мари Сэйнт

В возрасте 102 лет умерла американская актриса Ева Мари Сейнт. Она снималась в фильмах Альфреда Хичкока, Отто Премингера, Фреда Циннемана.

Как передает Deadline, Ева Мари Сейнт умерла 6 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Ева Мари Сейнт начала карьеру в телевизионных проектах в середине 1940-х годов. На большом экране актриса дебютировала в 1954 году в фильме Элиа Казана «В порту», за работу в котором получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В 1990-м стала лауреатом премии «Эмми» за роль в мини-сериале «Люди как мы». Последним фильмом с участием Евы Мари Сейнт стала драма «Любовь сквозь время», которая вышла в 2014 году.