Умер актер из «Глухаря» и «Тайн следствия» Тимофей Ухов

Российский актер, режиссер и продюсер Тимофей Ухов умер 21 сентября в возрасте 54 лет. Об этом сообщила ТАСС его коллега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone Production Фото: Keystone Production

Причиной смерти стал сердечный приступ. «Он болел до этого очень сильно. Он потом в больнице пролежал долгое время»,— сказала собеседница ТАСС. По ее словам, тело Тимофея Ухова кремируют 24 сентября в Митинском крематории в Москве.

Тимофей Ухов родился в 1972 году. Окончил ВГИК. С 2012 года был членом Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино России. Исполнил роли более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди них — «Тайны следствия», «Глухарь», «Не родись красивой», «Ивановы — Ивановы» и другие.