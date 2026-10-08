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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Жизнь

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

Прощание с Кашпировским завершилось на Троекуровском кладбище в Москве

08.10.2026, 15:47
В Москве завершилась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Под аплодисменты родных, коллег, друзей и поклонников гроб вынесли из Большого зала Троекуровского кладбища, передает корреспондент «Ъ».

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Семья господина Кашпировского пока не раскрыла точные данные о месте захоронения. Источники СМИ в окружении психотерапевта говорили, что родственники хотят сохранить приватность в этом вопросе.

Анатолий Кашпировский и его сеансы здоровья

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