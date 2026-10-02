Марину Влади кремировали во Франции

Французскую актрису русского происхождения Марину Влади кремировали в коммуне Аркей в пригороде Парижа. Церемония прощания прошла в узком кругу. Об этом сообщили ТАСС друзья семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

На церемонии присутствовали члены семьи и близкие друзья. Информация о дате и месте погребения праха не раскрывается, добавил собеседник агентства.

Марина Влади (Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) умерла 24 сентября в возрасте 88 лет. Актриса исполнила роли более чем в 100 фильмах и сериалах. Была удостоена приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля за фильм «Пчелиная матка» режиссера Марко Феррери. Работала с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс и Андре Мишель. В 1970 году Марина Влади вышла замуж за Владимира Высоцкого.

Подробнее о жизни и творчестве Марины Влади — в материале «Ъ» «От колдуньи до ангела».