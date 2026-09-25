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От колдуньи до ангела

Умерла Марина Влади

Марине Влади было 88 лет, возраст серьезный, и всем понятно, что вечно жить нельзя. Но когда речь заходит о таких знаковых фигурах, логика будто отказывает.

Марина Влади (2009 год)

Марина Влади (2009 год)

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Марина Влади (2009 год)

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Сегодняшняя молодая публика едва знает это имя, а вот поколению, хорошо помнящему советские времена, казалось: кто-кто, но Марина Влади будет жить всегда. Ведь она и была «всегда». Во всяком случае, с тех пор, как, еще не достигнув совершеннолетия, «порвала» экраны огромной страны за железным занавесом. Сенсацией небогатой на культурные эмоции послевоенной советской жизни стало ее появление в образе лесной «колдуньи» в одноименном франко-шведском фильме, поставленном по мотивам повести Куприна. Примерно в это же время выпустили франко-итальянскую социальную мелодраму «Дни любви». Влади и тут играла девушку, близкую к природе, очаровательную пейзанку, переживающую страстный роман с такой же «деревенщиной» — героем Марчелло Мастроянни. Зрителям запомнилась и детективная драма «Веские доказательства», где актриса предстала уже в ореоле зрелой красоты, хотя ей только что исполнилось двадцать пять.

В советской прессе не без гордости писали, что Влади — псевдоним, а на самом деле она Марина Владимировна Полякова, дочь русского оперного певца и балерины, внучка генерала.

У нее было три сестры: две — тоже актрисы, одна — телережиссер. В многочисленных интервью Марина подчеркивала, что она русская, только с французским паспортом. С Советским Союзом ее сближало и членство во Французской компартии. Во время Алжирской войны она поддерживала борцов с колониализмом; говорили даже, что в ее квартире хранилось оружие.

А в 1970-е годы судьба связала Марину Влади с Россией уже непосредственно. Роман и брак с Владимиром Высоцким, история их непростых отношений, запечатленная в песнях, мемуарах и апокрифах, стала важной частью российской культурной мифологии. А в следующем десятилетии Влади уже была замужем за врачом-онкологом Леоном Щварценбергом; он лечил тяжело больного Андрея Тарковского.

Марина сделала все, чтобы облегчить последний, парижский этап жизни русского режиссера-изгнанника, и Андрей Арсеньевич, обычно скупой на похвалы, назвал ее «ангелом».

В свое время он думал о ней, когда искал актрису на роль своей матери в «Зеркале». Этого альянса не случилось, но еще ранее в «Сюжете для небольшого рассказа» Сергея Юткевича она сыграла Лику Мизинову, и это оказалось очень точным попаданием в чеховский мир.

Марина Влади действительно была русская душою, и «славянский шарм» придавал какой-то особенный оттенок ее природному обаянию. Но при этом актриса также была стопроцентной француженкой и недаром так прочно вписалась в мир кинематографа той страны, где родилась и прожила всю жизнь. Ее внешность — классическая, но не каноническая — позволяла легко перевоплощаться в самых странных, изменчивых и противоречивых героинь эпохи модернизма. И в то же время она оказывалась к месту в фильмах более традиционных. Среди снимавших ее режиссеров такие разные французы, как Клод Отан-Лара, Жан Деланнуа, Кристиан-Жак, Роже Вадим (тоже русский по происхождению), итальянец Марио Моничелли, венгры Миклош Янчо и Марта Месарош. Ее любил и снимал Мишель Девиль, а в его фильме «Очаровательная лгунья» она образовала чудесный дуэт с другой русской француженкой — Машей Мериль. Среди снимавших ее режиссеров и первый муж актрисы Робер Оссейн. Их общий сын в 1996 году попал в автокатастрофу, и это наложило тяжелый отпечаток на позднюю жизнь актрисы. Она все сделала, чтобы его спасти, пожертвовала профессиональной карьерой, ему посвятила одну из своих книг. А их у нее на счету немало, самая известная — «Прерванный полет» о Высоцком.

Еще в 1954 году Влади сыграла в фильме Андре Кайята «Перед потопом» девушку, которая в компании четырех парней совершает кражу, чтобы добыть денег и оправиться на далекий остров. Мотив путешествия, так и не совершившегося,— страх перед атомной угрозой.

Героиня Влади стала лицом нового поколения французской молодежи, мучимой экзистенциальными тревогами: из них-то и выросла новая волна.

И вот уже Влади снимается у Жан-Люка Годара, лидера этого революционного кинодвижения: фильм называется «Две или три вещи, которые я знаю о ней», это сатира, ее героиня — домохозяйка, осваивающая самую древнюю профессию, чтобы прокормить мужа и сына. А еще раньше она великолепно сыграла у одного из самых едких критиков буржуазии итальянца Марко Феррери: за эту роль в фильме «Пчелиная матка» актриса получает премию Каннского фестиваля.

За свою жизнь Марина Влади перевоплотилась в 106 киногероинь — среди них, конечно, и те, что были рождены русской классикой. Играла в «Степи», «Преступлении и наказании», а на сцену в «Трех сестрах» выходила вместе со своими родными сестрами. Это русское семейство оставило свой яркий след в жизни Парижа, а Марина, самая талантливая в нем, стала большой европейской звездой.

Андрей Плахов

Фотогалерея

«Я русская, только с французским паспортом»

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«Я русская, только с французским паспортом» &lt;br> Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн. Ее отец — оперный певец Владимир Поляков. Он окончил Московскую консерваторию, но эмигрировал во Францию после начала Первой мировой войны. Генерал-майор Российской императорской армии Евгений Энвальд — дед актрисы по материнской линии

«Я русская, только с французским паспортом»
Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн. Ее отец — оперный певец Владимир Поляков. Он окончил Московскую консерваторию, но эмигрировал во Францию после начала Первой мировой войны. Генерал-майор Российской императорской армии Евгений Энвальд — дед актрисы по материнской линии

Фото: Александр Коньков / ТАСС

В кино Марина Влади дебютировала в 11 лет в мелодраме «Летняя гроза», где роль главной героини исполнила ее старшая сестра Одиль Версуа

В кино Марина Влади дебютировала в 11 лет в мелодраме «Летняя гроза», где роль главной героини исполнила ее старшая сестра Одиль Версуа

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

«Вся прелесть жизни заключается для меня в том, чтобы внешне быть крепкой и твердой, а внутри — очень нежной и сладкой. Без этих эмоций я не была бы актрисой»

«Вся прелесть жизни заключается для меня в том, чтобы внешне быть крепкой и твердой, а внутри — очень нежной и сладкой. Без этих эмоций я не была бы актрисой»

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

Первым мужем Марины Влади стал французский режиссер и актер Робер Оссейн (на фото). В общей сложности актриса выходила замуж четыре раза и родила трех сыновей

Первым мужем Марины Влади стал французский режиссер и актер Робер Оссейн (на фото). В общей сложности актриса выходила замуж четыре раза и родила трех сыновей

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

В фильмографии Марины Влади около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел». В Советском Союзе Марина Влади стала популярной после премьеры фильма Андре Мишеля «Колдунья» &lt;br> На фото слева направо: летчик и второй муж Марины Влади Жан-Клод Бруйе, летчик-космонавт Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт Павел Беляев во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965 год

В фильмографии Марины Влади около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел». В Советском Союзе Марина Влади стала популярной после премьеры фильма Андре Мишеля «Колдунья»
На фото слева направо: летчик и второй муж Марины Влади Жан-Клод Бруйе, летчик-космонавт Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт Павел Беляев во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965 год

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Из-за происхождения Марины Влади режиссеры охотно предлагали ей роли в кинокартинах по произведениям российских писателей: Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Куприна &lt;br> На фото: съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год

Из-за происхождения Марины Влади режиссеры охотно предлагали ей роли в кинокартинах по произведениям российских писателей: Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Куприна
На фото: съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

«Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?» &lt;br> На фото слева направо: Марина Влади, актер Марчелло Мастрояни и актрисы из Сенегала на Московском кинофестивале, 1969 год

«Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?»
На фото слева направо: Марина Влади, актер Марчелло Мастрояни и актрисы из Сенегала на Московском кинофестивале, 1969 год

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Во Франции Марина Влади также известна как певица. Вместе с сестрами она записала несколько дисков под псевдонимом «сестры Поляковы» и получила премию Шарля Кро от ассоциации профессиональных критиков. В 1973 году песня Марины Влади «Похититель лошадей» стала одним из главных хитов на французском радио &lt;br> На фото слева направо: актриса Джейн Биркин, поэт и композитор Серж Гинзбург и Марина Влади в парижском ночном клубе «У Распутина», 1978 год

Во Франции Марина Влади также известна как певица. Вместе с сестрами она записала несколько дисков под псевдонимом «сестры Поляковы» и получила премию Шарля Кро от ассоциации профессиональных критиков. В 1973 году песня Марины Влади «Похититель лошадей» стала одним из главных хитов на французском радио
На фото слева направо: актриса Джейн Биркин, поэт и композитор Серж Гинзбург и Марина Влади в парижском ночном клубе «У Распутина», 1978 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Третьим мужем Марины Влади стал советский актер и поэт Владимир Высоцкий: «Мы познакомились в ресторане ВТО... Володя сразу подошел ко мне и сказал: &quot;Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!&quot;... Говорил, что давно в меня влюблен, несколько раз смотрел мой фильм &quot;Колдунья&quot;. После его слов я рассмеялась. Такое признание мне делали не сотни, а тысячи мужчин»

Третьим мужем Марины Влади стал советский актер и поэт Владимир Высоцкий: «Мы познакомились в ресторане ВТО... Володя сразу подошел ко мне и сказал: "Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!"... Говорил, что давно в меня влюблен, несколько раз смотрел мой фильм "Колдунья". После его слов я рассмеялась. Такое признание мне делали не сотни, а тысячи мужчин»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он» &lt;br> Марина Влади и Владимир Высоцкий провели вместе 12 лет вплоть до его смерти

«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он»
Марина Влади и Владимир Высоцкий провели вместе 12 лет вплоть до его смерти

Фото: James Andanson / Sygma / Getty Images

«Не сравнил бы я любую с тобой, / Хоть казни меня, расстреливай. / Посмотри, как я любуюсь тобой, — Как Мадонной Рафаэлевой» &lt;br> Владимир Высоцкий посвятил Марине Влади несколько стихотворений и песен. Но известные строчки «Она была в Париже» написаны им задолго до их встречи

«Не сравнил бы я любую с тобой, / Хоть казни меня, расстреливай. / Посмотри, как я любуюсь тобой, — Как Мадонной Рафаэлевой»
Владимир Высоцкий посвятил Марине Влади несколько стихотворений и песен. Но известные строчки «Она была в Париже» написаны им задолго до их встречи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым» &lt;br> На фото: прощание с Владимиром Высоцким, 1980 год

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым»
На фото: прощание с Владимиром Высоцким, 1980 год

Фото: Л. Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1970-е Марина Влади входила в правление ассоциации France-URSS и помогала налаживать неформальные связи между Францией и СССР. С конца 1980-х актриса стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью. В 1987 году она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет» &lt;br> На фото слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме по ядерному разоружению в Москве, 1987 год

В 1970-е Марина Влади входила в правление ассоциации France-URSS и помогала налаживать неформальные связи между Францией и СССР. С конца 1980-х актриса стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью. В 1987 году она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет»
На фото слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме по ядерному разоружению в Москве, 1987 год

Фото: Анатолий Морковкина и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Во Франции Марина Влади известна приверженностью идеям социализма и феминизма. В апреле 1971 года она подписала Манифест 343 — открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок за легализацию абортов. Через год после смерти Высоцкого, в 1981-м, актриса вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который неоднократно принимал участие в акциях протеста вместе с Влади. В начале 1990-х врач открыто высказывался в поддержку эвтаназии &lt;br> На фото: Марина Влади на акции протеста против изнасилований и пыток женщин в ходе военного конфликта в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Во Франции Марина Влади известна приверженностью идеям социализма и феминизма. В апреле 1971 года она подписала Манифест 343 — открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок за легализацию абортов. Через год после смерти Высоцкого, в 1981-м, актриса вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который неоднократно принимал участие в акциях протеста вместе с Влади. В начале 1990-х врач открыто высказывался в поддержку эвтаназии
На фото: Марина Влади на акции протеста против изнасилований и пыток женщин в ходе военного конфликта в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Фото: Pierre Verdy / AFP

В 2006 году в Париже на сцене Буф дю Норд прошла премьера спектакля «Владимир, или Прерванный полет...» режиссера Жан-Люк Тардье, основной темой стали ее отношения с Владимиром Высоцким. Спустя три года спектакль показали и в России. В течение 11 лет актриса не участвовала ни в одном кинопроекте. В 2011 году, после длительного перерыва, она снялась во французско-алжирской социальной драме «Несколько дней передышки»

В 2006 году в Париже на сцене Буф дю Норд прошла премьера спектакля «Владимир, или Прерванный полет...» режиссера Жан-Люк Тардье, основной темой стали ее отношения с Владимиром Высоцким. Спустя три года спектакль показали и в России. В течение 11 лет актриса не участвовала ни в одном кинопроекте. В 2011 году, после длительного перерыва, она снялась во французско-алжирской социальной драме «Несколько дней передышки»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

Марина Влади много лет занималась общественной деятельностью. В апреле 2015 года актриса подписала письмо против запрета на проведение массовых акций, который власти ввели после серии терактов в Париже. Во Франции оно известно как «Призыв 58». В тексте говорится, что свобода собраний, свобода слова и свобода мнений лучше всего защищают от терроризма На фото: Марина Влади на акции протеста против жилищной и городской политики президента Франции Эмманюэля Макрона, 2017 год

Марина Влади много лет занималась общественной деятельностью. В апреле 2015 года актриса подписала письмо против запрета на проведение массовых акций, который власти ввели после серии терактов в Париже. Во Франции оно известно как «Призыв 58». В тексте говорится, что свобода собраний, свобода слова и свобода мнений лучше всего защищают от терроризма На фото: Марина Влади на акции протеста против жилищной и городской политики президента Франции Эмманюэля Макрона, 2017 год

Фото: Michel Stoupak / NurPhoto

«Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников» &lt;br> На фото: актрисы Мари-Жозе Нат (слева) и Марина Влади перед церемонией закрытия 70-ого Каннского кинофестиваля, 2017 год

«Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников»
На фото: актрисы Мари-Жозе Нат (слева) и Марина Влади перед церемонией закрытия 70-ого Каннского кинофестиваля, 2017 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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«Я русская, только с французским паспортом»
Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в предместье Парижа Клиши-ла-Гаренн. Ее отец — оперный певец Владимир Поляков. Он окончил Московскую консерваторию, но эмигрировал во Францию после начала Первой мировой войны. Генерал-майор Российской императорской армии Евгений Энвальд — дед актрисы по материнской линии

Фото: Александр Коньков / ТАСС

В кино Марина Влади дебютировала в 11 лет в мелодраме «Летняя гроза», где роль главной героини исполнила ее старшая сестра Одиль Версуа

Фото: Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP

«Вся прелесть жизни заключается для меня в том, чтобы внешне быть крепкой и твердой, а внутри — очень нежной и сладкой. Без этих эмоций я не была бы актрисой»

Фото: QUINIO / Gamma-Rapho / Getty Images

Первым мужем Марины Влади стал французский режиссер и актер Робер Оссейн (на фото). В общей сложности актриса выходила замуж четыре раза и родила трех сыновей

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

В фильмографии Марины Влади около 130 ролей. На Каннском кинофестивале 1963 года ее признали лучшей актрисой за роль в фильме «Современная история, или Королева пчел». В Советском Союзе Марина Влади стала популярной после премьеры фильма Андре Мишеля «Колдунья»
На фото слева направо: летчик и второй муж Марины Влади Жан-Клод Бруйе, летчик-космонавт Алексей Леонов, Марина Влади и летчик-космонавт Павел Беляев во время IV Московского международного кинофестиваля, 1965 год

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Из-за происхождения Марины Влади режиссеры охотно предлагали ей роли в кинокартинах по произведениям российских писателей: Антона Чехова, Льва Толстого, Федора Достоевского и Александра Куприна
На фото: съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

«Меня всегда занимал вопрос: что происходит в головах людей при виде актера или актрисы, которыми они восхищались в кино?»
На фото слева направо: Марина Влади, актер Марчелло Мастрояни и актрисы из Сенегала на Московском кинофестивале, 1969 год

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Во Франции Марина Влади также известна как певица. Вместе с сестрами она записала несколько дисков под псевдонимом «сестры Поляковы» и получила премию Шарля Кро от ассоциации профессиональных критиков. В 1973 году песня Марины Влади «Похититель лошадей» стала одним из главных хитов на французском радио
На фото слева направо: актриса Джейн Биркин, поэт и композитор Серж Гинзбург и Марина Влади в парижском ночном клубе «У Распутина», 1978 год

Фото: Patrice PICOT / Gamma-Rapho / Getty Images

Третьим мужем Марины Влади стал советский актер и поэт Владимир Высоцкий: «Мы познакомились в ресторане ВТО... Володя сразу подошел ко мне и сказал: "Наконец-то я вас встретил. Вы будете моей женой!"... Говорил, что давно в меня влюблен, несколько раз смотрел мой фильм "Колдунья". После его слов я рассмеялась. Такое признание мне делали не сотни, а тысячи мужчин»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он»
Марина Влади и Владимир Высоцкий провели вместе 12 лет вплоть до его смерти

Фото: James Andanson / Sygma / Getty Images

«Не сравнил бы я любую с тобой, / Хоть казни меня, расстреливай. / Посмотри, как я любуюсь тобой, — Как Мадонной Рафаэлевой»
Владимир Высоцкий посвятил Марине Влади несколько стихотворений и песен. Но известные строчки «Она была в Париже» написаны им задолго до их встречи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Тот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым»
На фото: прощание с Владимиром Высоцким, 1980 год

Фото: Л. Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1970-е Марина Влади входила в правление ассоциации France-URSS и помогала налаживать неформальные связи между Францией и СССР. С конца 1980-х актриса стала реже сниматься в кино и больше заниматься общественной деятельностью. В 1987 году она выпустила книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет»
На фото слева направо: Марина Влади, певец Карел Готт и кинорежиссер Милош Форман на форуме по ядерному разоружению в Москве, 1987 год

Фото: Анатолий Морковкина и Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

Во Франции Марина Влади известна приверженностью идеям социализма и феминизма. В апреле 1971 года она подписала Манифест 343 — открытое письмо писательницы-феминистки Симоны де Бовуар и еще 342 француженок за легализацию абортов. Через год после смерти Высоцкого, в 1981-м, актриса вышла замуж за онколога Леона Шварценберга, который неоднократно принимал участие в акциях протеста вместе с Влади. В начале 1990-х врач открыто высказывался в поддержку эвтаназии
На фото: Марина Влади на акции протеста против изнасилований и пыток женщин в ходе военного конфликта в Боснии и Герцеговине, 1993 год

Фото: Pierre Verdy / AFP

В 2006 году в Париже на сцене Буф дю Норд прошла премьера спектакля «Владимир, или Прерванный полет...» режиссера Жан-Люк Тардье, основной темой стали ее отношения с Владимиром Высоцким. Спустя три года спектакль показали и в России. В течение 11 лет актриса не участвовала ни в одном кинопроекте. В 2011 году, после длительного перерыва, она снялась во французско-алжирской социальной драме «Несколько дней передышки»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Марина Влади много лет занималась общественной деятельностью. В апреле 2015 года актриса подписала письмо против запрета на проведение массовых акций, который власти ввели после серии терактов в Париже. Во Франции оно известно как «Призыв 58». В тексте говорится, что свобода собраний, свобода слова и свобода мнений лучше всего защищают от терроризма На фото: Марина Влади на акции протеста против жилищной и городской политики президента Франции Эмманюэля Макрона, 2017 год

Фото: Michel Stoupak / NurPhoto

«Самое большое счастье — это жить. Я стольких похоронила: мужей, родителей, сестер, детей — что знаю это наверняка. Мне теперь нужно жить не только за себя, но и за своих покойников»
На фото: актрисы Мари-Жозе Нат (слева) и Марина Влади перед церемонией закрытия 70-ого Каннского кинофестиваля, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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