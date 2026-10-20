Умер рекордсмен футбольного «Локомотива» Олег Гарин
Двукратный обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Локомотива» Олег Гарин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск», где господин Гарин был старшим тренером молодежной команды. Причины смерти не уточняются.
«Игрок был самобытный, яркий. Чистый бомбардир, который очень мало времени прожил. По характеру простой парень, немножко деревенский. Его все любили»,— прокомментировал ТАСС известие о смерти игрока бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
За свою карьеру Гарин выступал за владивостокский «Луч», «Океан» из Находки, элистинский «Уралан», московский и нижегородский «Локомотивы». В составе московского клуба Гарин дважды выигрывал Кубок России (1996, 1997), становился серебряным (1995) и бронзовым (1994) призером чемпионатов России. В сезоне-1994 Гарин забил 20 голов. Это рекорд результативности одного игрока за сезон в истории железнодорожников. Трижды Олег Гарин включался в список 33 лучших игроков по итогам чемпионата России.