Умер рекордсмен футбольного «Локомотива» Олег Гарин

За свою карьеру Гарин выступал за владивостокский «Луч», «Океан» из Находки, элистинский «Уралан», московский и нижегородский «Локомотивы». В составе московского клуба Гарин дважды выигрывал Кубок России (1996, 1997), становился серебряным (1995) и бронзовым (1994) призером чемпионатов России. В сезоне-1994 Гарин забил 20 голов. Это рекорд результативности одного игрока за сезон в истории железнодорожников. Трижды Олег Гарин включался в список 33 лучших игроков по итогам чемпионата России.