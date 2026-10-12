TMZ: умер актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт
12.10.2026, 23:44
Умер Ар Джей Митт, актер, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. По информации издания, актер скончался в понедельник в Техасе.
Представители местных властей подтвердили TMZ смерть актера, уточнив, что причиной стало самоубийство. Полиция продолжает расследование. Ар Джею Митту было 34 года.
Как и его герой в сериале, Ар Джей Митт страдал от ДЦП в легкой форме. Благодаря физиотерапии в детстве и занятиям спортом к 13 годам его состояние улучшилось. Митт активно выступал за более широкое представительство актеров с инвалидностью в Голливуде.
Известно, что актер был обручен с Кеннеди Суарес. Кроме самой известной роли в сериале «Во все тяжкие», где он снялся в 56 эпизодах, актер также принимал участие в таких проектах, как «Комната маньяка», «Вспомнить все» и «Стражи справедливости».