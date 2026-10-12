TMZ: умер актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт

Как и его герой в сериале, Ар Джей Митт страдал от ДЦП в легкой форме. Благодаря физиотерапии в детстве и занятиям спортом к 13 годам его состояние улучшилось. Митт активно выступал за более широкое представительство актеров с инвалидностью в Голливуде.