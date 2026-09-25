Умер основатель первой советской джазовой рок-группы «Арсенал» Алексей Козлов

Народный артист России, саксофонист и композитор, создатель первой в СССР джазовой рок-группы «Арсенал» Алексей Козлов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщили «Ъ» в его семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Козлов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Алексей Козлов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В середине 1950-х окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Участвовал в открытии первого советского джазового клуба-кафе «Молодежное» в столице. В 1973 году создал первый в стране джаз-рок-ансамбль «Арсенал», который стал штатным коллективом Калининградской областной филармонии в 1976 году. Группа выступала за границей и выпускала пластинки на «Мелодии».

Господин Козлов — автор около 100 джазовых композиций. Среди них — «Башня из слоновой кости» (1976), «Регтайм» (1978) и «Незнакомка» (1982). Был автором и ведущим телепередач «Весь этот джаз», «Импровизация на тему» и радиопрограммы «Джаз, рок и медные трубы». Автор книг «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005), «Рок глазами джазмена» (2008).

Михаил Красников, Мария Барановская