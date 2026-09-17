Знаменосец российского биатлона

На 60-м году жизни скончался долго боровшийся с онкологическим заболеванием Сергей Чепиков. Спортивная история выдающегося биатлониста, обладателя двух золотых медалей Олимпиад и знаменосца самой первой олимпийской сборной России, была удивительной. Он, казалось, на пике ушел из биатлона в лыжные гонки, а потом из лыжных гонок — в никуда. Но уже в ветеранском возрасте, после восьмилетней паузы вернулся не просто в любимый вид, а в его элиту, снова став призером важнейшего среди всех соревнований.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Сергей Чепиков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сергей Чепиков два десятилетия назад покидал спорт, чтобы с головой окунуться в политику и в конце концов дорасти до работы депутатом в Госдуме РФ, с целой стопкой престижных титулов. Но те, кто за ним внимательно следил, запомнили его прежде всего как человека, словно поставившего перед собой цель под корень вырубить все существующие в его профессии стереотипы. Он ломал их с юного возраста.

В биатлон Чепиков пришел по любым стандартам поздно — в 13 лет, перезанимавшись в алтайском детстве кучей видов.

Но влюбился в него, очутившись в свердловской спортшколе, сразу же и почти сразу же принялся показывать шикарные результаты, стремительно ворвавшись из юниорской сборной СССР в сборную взрослую, хотя та на излете существования гигантской страны никакого дефицита в классных бойцах не испытывала.

Но Чепиков, и быстро бегавший, и недурно стрелявший, а главное, умевший выжать из себя все, когда это особенно нужно, все равно стал для нее элементом незаменимым. Уже дебютная для него Олимпиада, которая состоялась в Калгари в 1988 году, принесла ему две медали — бронзовую в спринте, почти всегда ему удававшемся, и золотую в эстафете. Более того, именно он был ее героем, выведя отстававшую советскую команду вперед на своем втором этапе и создав отрыв. За этими подвигами последовали другие.

На стыке 1980-х и 1990-х не было биатлониста более мощного, более разностороннего, чем Сергей Чепиков.

Он постоянно брал медали мировых первенств, а общий зачет Кубка мира выиграл дважды подряд — достижение тогда, в 1991 году, являлось уникальным.

А в 1994-м Чепиков приготовил всем, кто переживал за него, новую порцию потрясений. Олимпиаде, которую принимал хмурый норвежский Лиллехаммер, выпало стать первой, на которой выступала сборная России, после распада СССР на некоторое время «встроившаяся» в «переходную» сборную СНГ. Под ее белым флагом Сергей Чепиков взял в 1992 году во французском Альбервиле олимпийское эстафетное серебро.

Выбор спортсмена, которому в Норвегии доверят нести на церемонии непривычный иностранцам российский флаг, то есть «лица» делегации, представлялся нелегким: узнаваемых кандидатов со славными биографиями было предостаточно. Выбрали Чепикова, притом что, как ни странно, перед Олимпиадой насчет его потенциала впервые возникли сомнения: сезон проводил скромно, потерял ранг лидера даже внутри своей команды. Товарищи — Сергей Тарасов, Валерий Кириенко — были успешнее.

Первую гонку — индивидуальную, в которой золото досталось Тарасову,— Чепиков провалил, запоров стрельбу. Но спустя три дня, в спринте, он был совсем другим. Стрелял четко, на заключительном круге добавил, хотя вроде бы сил взвинтить темп остаться не должно было. Все, кого успели записать в фавориты,— и могучий немец Рикко Гросс, и Тарасов — отстали.

Сергей Чепиков, добавивший к этой золотой награде еще и привычную серебряную в эстафете, чемпион-знаменосец, был в тот момент на пике. От него, знаменитости в расцвете сил, ждали продолжения грандиозной истории и уж точно не ждали заявления о том, что выдающийся биатлонист решил превратиться в лыжника. Это переход в обратном направлении — не такая уж большая редкость. А тут какой-то странный, обреченный на крах эксперимент. Нельзя вот так, с ходу привыкнуть к другим скоростям, к другим дистанциям. Нельзя, наконец, уже давно созрев, освоить классический стиль, которого в биатлоне нет, но без которого в лыжах никуда.

Потом Сергей Чепиков рассказывал про то, чего не видели остальные. К моменту главного олимпийского взлета уже почувствовал, что выгорает, что выхолощен биатлоном. Надо или уходить, или пробовать что-то новое.

Попробовал лыжи, которые в итоге освоил так, что, хоть престижных наград не завоевал, достиг уровня олимпийской сборной, с которой съездил в 1998 год в Нагано. После японской Олимпиады Чепиков из спорта все-таки ушел. И это уже никого особенно не удивило: ну да, такая биография, всего добился, и возраст уже серьезный, за 30…

Впрочем, он, как выяснилось, припас еще один трюк. Первая в нынешнем веке Олимпиада проходила в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. И перед ней внезапно появилась новость: лучшие люди российского биатлона, сам легендарный Александр Тихонов уговаривают Чепикова вернуться в «родной» жанр. Нет, уже уговорили! Но зачем?! Без малого восемь лет вне биатлона, чуть ли не половина этого срока — вообще без большого спорта. Возраст уже не серьезный, а по спортивным меркам без оговорок почтенный. И первые после возвращения гонки показывают, что природу не обманешь: места — подвальные.

А Сергей Чепиков между тем, выбираясь с них, вскочил все же в олимпийский вагон и в Солт-Лейк-Сити поехал. А затем задержался еще на один цикл, поражая задором, новаторскими методиками подготовки — с акцентом на силовые упражнения, которыми биатлонисты пренебрегали, и прогрессом. Опять — призы топовых состязаний, мировых первенств, этапов Кубка мира.

Путевку на шестую для Чепикова Олимпиаду уже никто не мог назвать, даже шутя, «блатной», как полученную перед американской. Его, «души команды», как говорили тренеры, право выступить на ней выглядело абсолютно заслуженным. Путевка отлилась в очередное эстафетное серебро, добытое в квартете с Иваном Черезовым, Павлом Ростовцевым и Николаем Кругловым, последнюю для Чепикова олимпийскую награду. В 39. Спустя 18 лет после первой.

Алексей Доспехов