Тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу
12.10.2026, 12:21
Гроб с телом психотерапевта Анатолия Кашпировского переправят на Украину транзитом через Турцию и Польшу. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев.
По словам господина Мамаева, гроб сейчас находится на терминале в Стамбуле, он прибудет в Варшаву поздно ночью 12 октября. Из Варшавы гроб планируют доставить железнодорожным путем в Киев, а затем в Винницу.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. По словам племянника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с телеведущим состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.