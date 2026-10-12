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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу

12.10.2026, 12:21
Гроб с телом психотерапевта Анатолия Кашпировского переправят на Украину транзитом через Турцию и Польшу. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев.
Церемония прощания с Анатолием Кашпировским

Церемония прощания с Анатолием Кашпировским

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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По словам господина Мамаева, гроб сейчас находится на терминале в Стамбуле, он прибудет в Варшаву поздно ночью 12 октября. Из Варшавы гроб планируют доставить железнодорожным путем в Киев, а затем в Винницу.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. По словам племянника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с телеведущим состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Подробности — в материале «Ъ» «"Проколбасил всю страну мощным гипнозом"».
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