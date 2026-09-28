Умер солист и основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко

Скрипач, вокалист и основатель трио «Лойко» Сергей Эрденко умер 25 сентября. Ему было 67 лет. Драматург и театральный критик Владислав Васюхин сообщил, что последние годы Сергей Эрденко боролся с тяжелым недугом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Эрденко

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сергей Эрденко

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1980-х годах Сергей Эрденко выступал в Московском цыганском театре «Ромэн» и работал в театре «У Никитских ворот». В 1990 году он создал трио «Лойко», которое было названо в честь героя рассказа Максима Горького «Макар Чудра» — Лойко Зобара. Этот коллектив стал первой российской группой, прославившей цыганскую музыку на мировой сцене.

Коллектив «Лойко» отличался не только исполнением классических цыганских мелодий, но и собственными композициями. В 1991 году группа записала совместный альбом с легендарной британской рок-группой The Rolling Stones. Кроме того, трио выступало с Pink Floyd и Рави Шанкаром. В 2019 году «Лойко» были номинированы на музыкальную премию «Грэмми».