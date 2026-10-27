Бог помоста

И олимпийское золото от него никуда не делось. В 1976-м он завоевал его в Монреале, сумев превратить лишенные на самом деле даже подобия борьбы соревнования (ближайший преследователь отстал на два десятка килограммов) в хит. Никто в зале не понимал, почему гриф и наверченная на него груда блинов, которые человеку с такой, почти обычной комплекцией, наверное, и оторвать-то от пола не суждено, так легко взмывают в воздух, так твердо застывают вверху. Сколько этот монстр зафиксировал в толчке? 212,5 кг?! Когда Ригерт приближался к снаряду, устанавливалась мертвая тишина, когда покидал помост, ее разрывали оглушительные овации. Канада и не могла представить, что тяжелая атлетика тоже может быть роскошным шоу, если есть тот, кто так умеет его делать, используя отведенные минуты на сцене и не переходя за рамки сурового тяжелоатлетического регламента.