Умер британский писатель Джеффри Арчер

В возрасте 86 лет умер писатель Джеффри Арчер, сообщает The Guardian.

Как сообщили в издательстве HarperCollins, господин Арчер скончался «скоропостижно и мирно у себя дома» 5 октября. Писатель умер за день до выхода своего последнего романа «Адам и Ева».

За свою пятидесятилетнюю литературную карьеру Арчер продал более 300 млн книг на 49 языках, включая бестселлеры «Хроники Клифтона» и «Каин и Авель» — одну из самых продаваемых книг в мире (более 30 млн экземпляров).

Джеффри Арчер был членом Консервативной партии Великобритании. В 1985 году он занял пост заместителя председателя партии. В 2001 году депутата приговорили к четырем годам заключения за лжесвидетельство по делу о клевете против газеты Star. После выхода на свободу он вернулся к работе в Палате лордов. В отставку Джеффри Арчер ушел в 2024 году.