Умер режиссер «Фантастической женщины» Себастьян Лелио

Дебютный фильм режиссера «Святое семейство» показали на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а второй — «Рождество» — в Каннах. Одну из первых наград он получил за фильм «Глория» в 2013 году на Берлинском кинофестивале.