Умер режиссер «Фантастической женщины» Себастьян Лелио
Чилийский режиссер, лауреат премии «Оскар» Себастьян Лелио скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает местный телеканал TVN. Причина смерти режиссера пока неизвестна.
Дебютный фильм режиссера «Святое семейство» показали на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а второй — «Рождество» — в Каннах. Одну из первых наград он получил за фильм «Глория» в 2013 году на Берлинском кинофестивале.
Мировую известность Себастьяну Лелио принесла его пятая картина «Фантастическая женщина». В 2018 году фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также был номинирован на «Золотой глобус».