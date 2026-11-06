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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Культура

Умер режиссер «Фантастической женщины» Себастьян Лелио

Чилийский режиссер, лауреат премии «Оскар» Себастьян Лелио скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщает местный телеканал TVN. Причина смерти режиссера пока неизвестна.

Sarah Meyssonnier / Reuters

Дебютный фильм режиссера «Святое семейство» показали на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а второй — «Рождество» — в Каннах. Одну из первых наград он получил за фильм «Глория» в 2013 году на Берлинском кинофестивале.
Мировую известность Себастьяну Лелио принесла его пятая картина «Фантастическая женщина». В 2018 году фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а также был номинирован на «Золотой глобус».
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