В Москве началась церемония прощания с Анатолием Кашпировским
На Троекуровском кладбище Москвы началось прощание с Кашпировским
08.10.2026, 12:20
В Большом зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Пришли сотни людей, в том числе его коллеги, передает корреспондент «Ъ».
Господин Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет.
Психотерапевт получил известность в конце 80-х годов благодаря телевизионной программе. В эфире он давал установки на здоровье и богатство, «исцелял» от болезней. В научном сообществе методы господина Кашпировского критиковали.