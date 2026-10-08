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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Жизнь

В Москве началась церемония прощания с Анатолием Кашпировским

На Троекуровском кладбище Москвы началось прощание с Кашпировским

08.10.2026, 12:20
В Большом зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Пришли сотни людей, в том числе его коллеги, передает корреспондент «Ъ».

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Господин Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет.
Психотерапевт получил известность в конце 80-х годов благодаря телевизионной программе. В эфире он давал установки на здоровье и богатство, «исцелял» от болезней. В научном сообществе методы господина Кашпировского критиковали.

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