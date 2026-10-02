Памяти товарища

Утром 2 октября в новосибирской больнице скончался наш коллега, товарищ и наставник — главный редактор «Коммерсантъ-Сибирь» Михаил Кичанов. Его жизнь трагически оборвалась на 51-м году жизни после автомобильной аварии, случившейся 24 сентября. Почти неделю врачи боролись за него, но травмы оказались сильнее жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кичанов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Михаил Кичанов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 2016 году Михаил пришел в “Ъ” и на два года стал выпускающим редактором цветных приложений «Коммерсантъ-Сибирь». Он вернулся в редакцию в 2024 году уже в качестве главного редактора. До прихода в издательский дом «Коммерсантъ» он работал журналистом в ведущих региональных деловых изданиях — «Континент Сибирь» и «Эксперт Сибирь». По образованию Михаил — учитель истории, он окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Однако его трудовой путь в нулевые годы начался довольно необычно — с государственной службы в МЧС, где он работал инспектором пожарного надзора. Для редакции Михаил был не просто руководителем. Это был человек огромного сердца, редкой отзывчивости и удивительной внутренней силы. Профессионал и невероятный трудяга. Миша бережно относился к слову и придирчиво — к качеству каждого текста. Он никогда не был «кабинетным» начальником — работал в поле наравне со всеми, не боялся черновой работы и никогда не просил команду делать то, к чему не готов был сам.

Миша умел не только отстаивать свою позицию, но и слышать других. Он всегда был открыт к диалогу, умел найти общий язык с каждым — от преданного читателя до матерого чиновника. Он был тем, на кого можно было положиться в любой, даже самой сложной ситуации. Его доброта, тонкий юмор и неизменная поддержка создавали в редакции ту самую атмосферу, в которой хочется и жить, и работать.

Его уход — огромная, невосполнимая потеря для всей нашей редакции, для сибирской журналистики и для каждого, кто знал его лично.

“Ъ” выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным, близким и семье Михаила. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память нашему другу и коллеге.