Певец тихого апокалипсиса

В историю современной японской, да, пожалуй, и мировой литературы он войдет как enfant terrible, не боявшийся шокировать читателей и критиков. Да, подобный эпатаж уже повторялся много раз: можно вспомнить, например, его не менее склонного к провокации соотечественника Мисиму. Но, в отличие от него, Рю Мураками была важна не собственная персона, а состояние современного социума, потерявшего ориентиры в погоне за деньгами и дешевыми удовольствиями, и, главное, судьба в нем человека.