«Поистине, в этих строках вся жизнь Анатолия Михайловича!» — подхватил опытный ведущий и поспешно объявил о завершении прощания. Люди по очереди стали подходить к гробу. Многие не могли сдержать эмоций, так что организаторам пришлось поставить у гроба коробку с салфетками — как обычно делается на приеме у психотерапевта. Корреспондент “Ъ” заметила в очереди Ирину: еще час назад женщина вспоминала о «друге семьи» с широкой улыбкой — а теперь была вся в слезах. Она погладила гроб и вышла на улицу. Там пациенты, коллеги и поклонники долго ждали, пока с умершим простятся родственники. Все это время они обсуждали наследие Кашпировского и его вклад в «разные трансцендентные дела». Мужчина по имени Петр рассказал, что увлекся феноменом Кашпировского во время работы в институте радиотехники и электроники. По его словам, там в 1980-х годах велись исследования о биоэнергетическом воздействии рук целительницы Джуны (Евгении Давиташвили) на организм человека. «Человек, который проколбасил всю страну мощным гипнозом! — подхватил друг Петра, журналист РЕН ТВ Вячеслав Климов, сделавший в 2010-х цикл передач с участием Анатолия Кашпировского.— Он был немножко такой человек… отстраненный».