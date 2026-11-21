Умер внук основателя Bulgari ювелир Паоло Булгари
Внук основателя ювелирного дома Bulgari Паоло Булгари умер на 90-м году жизни. Об этом в соцсетях бренда сообщила его семья.
«Ушел из жизни величайший ювелир нашего времени»,— сообщается в тексте публикации. Похороны господина Булгари пройдут 23 ноября в Риме.
Паоло Булгари принадлежал к третьему поколению семьи, которая основала Bulgari. Его дед Сотирио Булгари основал компанию в Риме в 1884 году. Он присоединился к бизнесу в 1960 году. В 1984 году Паоло Булгари занял пост президента Bulgari. В 2011 году ювелирный дом купила французская группа LVMH.
В последние годы Паоло Булгари занимался благотворительностью. В 2019 году он основал фонд Paolo Bulgari Foundation.