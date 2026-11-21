Паоло Булгари принадлежал к третьему поколению семьи, которая основала Bulgari. Его дед Сотирио Булгари основал компанию в Риме в 1884 году. Он присоединился к бизнесу в 1960 году. В 1984 году Паоло Булгари занял пост президента Bulgari. В 2011 году ювелирный дом купила французская группа LVMH.