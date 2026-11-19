Но были на церемонии и «свои» журналисты, согласившиеся поговорить c “Ъ” о своем коллеге, друге и даже оппоненте. «Мы с ним занимали совсем разные политические позиции. О, сколько мы спорили — в том числе и о будущем России,— вспоминал журналист и историк Александр Черняк.— Вот мы спорим, и я говорю, вот то, что вы сделали с Россией,— это же не всем хорошо оказалось. А он соглашался, но добавлял: "Но мы хотели, чтобы всем было хорошо, просто не получилось"». Обведя взглядом небольшую группу собравшихся, он добавил: «Сейчас о нем и немногие вспомнят. Но он выполнил главную миссию человека на земле. Вырастил сыновей — двух прекрасных парней. Посадил сад. Построил дом. Написал несколько книг и передал свой опыт. Это же главное, что можно сделать в земной жизни».