Ушел «первый стиляга СССР»

Во вторник, 29 сентября, советские и постсоветские любители джаза встретились на похоронах Алексея Козлова — легендарного саксофониста, композитора и руководителя первого в стране джаз-рокового коллектива «Арсенал». Господин Козлов не дожил всего пары недель до 91-летия и при этом сохранял творческую активность, до последних дней «оставаясь в авангарде отечественного джаза». На прощании друзья и ученики вспоминали «первую мировую звезду джаза на советской сцене» как человека открытого, но не терпящего профанации и признавались, что ставят себе в пример его эрудированность, смелость и чувство свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гроб с телом Алексея Козлова вынесли из траурного зала под длительные аплодисменты прощающихся

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Гроб с телом Алексея Козлова вынесли из траурного зала под длительные аплодисменты прощающихся

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Гражданская панихида по Алексею Козлову проходила в прощальном зале Троекуровского кладбища. Возле гроба были выставлены венки от продюсера Игоря Сандлера, джазмена Даниила Крамера и, конечно, от сотрудников «Клуба Алексея Козлова» — легендарной концертной площадки, открытой в Москве в 2012 году. Арт-директор клуба Араик Акопян приобнимал почти каждого, кто заходил в зал, поскольку прощание посетили все корифеи отечественного джаза — певица Мариам Мерабова, пианист и педагог Игорь Бриль, пианист и дирижер Сергей Жилин, саксофонист и композитор Игорь Бутман, бас-гитаристы Сергей Слободин и Евгений Шариков, главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, пианист Дмитрий Илугдин. Кроме музыкантов на панихиду пришел актер Леонид Ярмольник, который назвал господина Козлова «человеком-эпохой». Также цветы к гробу возложил журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Он действительно изменил мировоззрение многих в этой стране,— сказал собравшимся Араик Акопян.— Созданный им "Арсенал" изменил музыкальный ландшафт той территории, на которой мы живем. Удивительные метаморфозы происходили с людьми под его влиянием. Джаз-клуб осиротел, остался без своего президента, без своего капитана. Но он дал нам направление, дал нам знамя, и мы будем его нести достойно и честно. Алексей Семенович ни в чем не терпел профанации».

Другие выступавшие вспоминали Алексея Козлова как человека смелого, честного с собой и окружающими, воспитавшего музыкой и лекциями не одно поколение талантливых музыкантов и слушателей.

Игорь Сандлер в своей речи назвал Алексея Козлова «первым стилягой СССР». «Именно он доказал, что стиль — это не имидж, а состояние души, внутренний нерв. Его энергия, талант, открытость и чувство свободы по-прежнему остаются примером для всех нас»,— сказал продюсер. Позже в беседе с “Ъ” он отметил, что Алексей Козлов «обладал редким умением безошибочно определять актуальные тенденции в искусстве». «Он был первым, кто смело представил настоящую мировую джазовую прогрессивную музыку на советской сцене. И сделал это в те годы, когда от джаз-рока все шарахались как от чумы»,— привел пример господин Сандлер.

«Конечно, мы все доставали и слушали зарубежный джаз-рок, но он был первым, кто познакомил нас с ним живьем,— сказал на прощании режиссер и хореограф Павел Брюн.— Я никогда не забуду первые концерты "Арсенала" в ДК "Москворечье". Тогда программа состояла из основных арий оперы "Jesus Christ Superstar", ряда рок-хитов, песен из репертуара Chicago и Tower of Power. Это был решительный шаг, ведь публика там собиралась обычно традиционно джазовая, в большинстве своем консервативная. В итоге случился небывалый ажиотаж, зрители сносили в ДК стеклянные двери, пришлось подключать милицию».

Господин Брюн назвал Алексея Козлова русским Майлзом Дэвисом, пояснив, что они оба «предугадывали направление развития музыки», а из их ансамблей впоследствии выходили большие джазовые музыканты. Одним из таких талантов стала его ученица, джазовая певица и мультиинструменталистка Анна Королева, которую Алексей Козлов назначил руководителем «Арсенала». Госпожа Королева была на отпевании; в клубе отметили, что она «очень тяжело переживает уход Алексея Семеновича».

Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище.

Мария Барановская