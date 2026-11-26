«Его заинтересованность в литературе передавалась всем»
В Москве простились с Сергеем Чуприниным
В Центральном доме литераторов прошла гражданская панихида по главному редактору журнала «Знамя», историку литературы, писателю Сергею Чупринину. Он умер 23 ноября в возрасте 78 лет — всего через пару недель после выхода очередной книги. Прощание с ним собрало очень разных российских литераторов — писателей, критиков, литературоведов, преподавателей, издателей. И оказалось, что Сергей Чупринин повлиял на множество творческих судеб — тоже очень разных.
Утром в четверг, 26 ноября, в зале московского Центрального дома литераторов провожали Сергея Чупринина — многолетнего главного редактора толстого журнала «Знамя», профессора Литературного института имени Горького и исследователя современной русской литературы. Совсем недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его книга «Перестройка. 1985–1991: Страницы общественной и литературной жизни», подробная хроника последних лет СССР, и в соцсетях еще не закончилось ее обсуждение, как пришла новость о смерти 78-летнего автора. В следующие несколько дней в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) было опубликовано множество записей-некрологов от всех причастных к современному литературному процессу — как «уехавших», так и «оставшихся».
И судя по этим воспоминаниям, Сергей Чупринин помогал всем, кому только мог помочь,— не важно, к какому литературному или политическому лагерю принадлежал человек.
Вот и на прощание с ним пришли очень разные люди — в диапазоне от директора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимира Григорьева до основателя независимого книжного магазина «Фаланстер», издателя медиа «Горький» Бориса Куприянова. Между этими двумя крайними полюсами российского литературного процесса можно было заметить главреда журнала «Арион» Алексея Алехина, главреда «Иностранной литературы» Александра Ливерганта, экс-министра культуры Евгения Сидорова и главу издательства «Новое литературное обозрение» Ирину Прохорову. А список имен авторов, пришедших возложить цветы к гробу, может показаться оглавлением свежего номера какого-нибудь литературного журнала: писатели Леонид Юзефович, Сергей Шаргунов, Шамиль Идиатуллин, Денис Драгунский, поэт Игорь Волгин, критик Владимир Новиков и многие другие.
Церемонию прощания вела заместитель главного редактора «Знамени» Наталья Иванова. «На презентации одной из его книг Андрей Семенович Немзер (известный литературный критик.— “Ъ”), ныне тоже покойный, сказал, что это работа целого научного института»,— вспоминала она. И выразила надежду, что следующие номера журнала будут соответствовать высокому уровню, который был задан Сергеем Чуприниным. «Его вклад неоценим и не пропадет: он останется с нашими детьми, с гуманитарными кафедрами, писателями, литературными критиками и историками нашей страны и литературы»,— сказала Наталья Иванова.
«У него была удивительная широта взглядов, позволявшая ценить и замечать все талантливое. Его потрясающая заинтересованность в литературе передавалась всем,— отметил писатель, главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов.— Будучи еще совсем юным, я записался к нему на семинар и попал под его обаяние. После него мои близкие удивлялись, почему я так странно себя веду. В какой-то недлительный период времени я стал ему подражать — в походке, манере речи. Потому что Чупринин — удивительно целое, писательское, неподражаемое явление. Его манера жить, его книги и то, как он проявлял себя в них, неразделимы».
Уже после церемонии прощания писатель добавил в беседе с “Ъ”, что запомнит господина Чупринина «аристократичным и сдержанным, мудрым и в то же время открытым», а еще «глубоко порядочным человеком»: «В наше время зачастую кажется, что репутация неважна. Но Сергей Иванович — пример русского писателя с совестливостью и огромным человеческим достоинством».
«Помимо всех его великих достижений он был очень хорошим человеком,— сказал писатель Денис Драгунский.— Мне страшно повезло: он был очень добр ко мне. Он очень много для меня сделал: публиковал мои рассказы, наградил орденом журнала… Я благодарю его за это всем своим оставшимся сердцем».
«Ушли перестройка, гласность, толстожурнальный век. И ушел Сергей — главный летописец этого времени»,— сказал литературный критик Евгений Сидоров. Он подчеркнул, что господин Чупринин любил дело своей жизни больше, чем себя самого, а это «далеко не частый случай» в литературной среде. «И все-таки осталось чувство радости, что его имя наверняка останется в летописи и истории нашего общества, нашей культуры. Нам остались памятники в виде его книг и совершенно новое, другое время. И это радует, несмотря на всю скорбь прощания»,— сказал господин Сидоров.
Сергей Чупринин много лет преподавал в Литературном институте имени Горького, был профессором кафедры литературного мастерства.
«Литературный институт осиротел без Сергея Ивановича. Он очень плотно стоит в нашем расписании, и заменить его, если честно, некем»,— сказал на прощании проректор института Сергей Дмитренко.
Заведующая отделом прозы «Знамени» Елена Холмогорова рассказала “Ъ”, что при участии господина Чупринина вышло около 500 номеров журнала. «Я попыталась подсчитать, сколько раз мы обсуждали каждый из них, и поняла: таких разговоров были многие тысячи. В каком-то смысле эта работа определяла весь уклад моей жизни,— призналась она.— Каждая беседа — даже, казалось бы, не самая важная — и каждое обсуждение произведения, предложенного журналу, задавали такую высокую планку. И ей нужно было соответствовать. Сегодня, прощаясь с Сергеем Ивановичем, я вдруг осознала это, и для меня это стало удивительным открытием».
После прощания Сергея Чупринина отпевали в храме Святой мученицы Татианы, а затем похоронили на Ховринском кладбище.