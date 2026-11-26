«У него была удивительная широта взглядов, позволявшая ценить и замечать все талантливое. Его потрясающая заинтересованность в литературе передавалась всем,— отметил писатель, главный редактор журнала "Юность" Сергей Шаргунов.— Будучи еще совсем юным, я записался к нему на семинар и попал под его обаяние. После него мои близкие удивлялись, почему я так странно себя веду. В какой-то недлительный период времени я стал ему подражать — в походке, манере речи. Потому что Чупринин — удивительно целое, писательское, неподражаемое явление. Его манера жить, его книги и то, как он проявлял себя в них, неразделимы».