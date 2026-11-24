Умерла балетмейстер Нина Кыштымова
В возрасте 80 лет умерла заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер и педагог Нина Кыштымова. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщили ТАСС в ее семье.
Балетмейстера похоронят в Ульяновске 25 ноября. «В 11:00 будет завтра прощание в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе, в 12:00 будет отпевание... После этого будут похороны на Ишеевском кладбище, Северное сейчас называется, вместе с мужем Анатолием Петровичем»,— рассказали в семье.
Информацию о смерти педагога подтвердили в Ульяновском колледже культуры и искусства. «Нина Ильинична Кыштымова навсегда останется в нашей памяти как человек исключительной душевной щедрости, безграничной преданности искусству и высочайшего профессионализма»,— отметили в учреждении.
Нина Кыштымова окончила Московский государственный институт культуры. Начала карьеру в конце 1960-х годов в Улан-Удэ, где выступала как балерина. В 1972 году вместе с мужем переехала в Ульяновск, где они открыли хореографическое отделение в местном училище культуры (сейчас — Ульяновский колледж культуры и искусства).
Госпожа Кыштымова преподавала там 42 года. С 2014 года была балетмейстером ансамбля татарской песни «Булгар». В 1972 году балетмейстер получила роль в трехсерийном фильме «Инженер Прончатов». В 2002 году ей присвоили звание заслуженного работника культуры РФ.