Нина Кыштымова окончила Московский государственный институт культуры. Начала карьеру в конце 1960-х годов в Улан-Удэ, где выступала как балерина. В 1972 году вместе с мужем переехала в Ульяновск, где они открыли хореографическое отделение в местном училище культуры (сейчас — Ульяновский колледж культуры и искусства).