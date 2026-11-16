Тяжеловес ельцинского призыва
Умер Михаил Полторанин
В Москве за неделю до своего 87-летия скончался Михаил Полторанин — в прошлом близкий соратник первого президента России Бориса Ельцина. Он прошел путь от одного из самых заметных и влиятельных российских политиков начала 1990-х годов до почти полного политического забвения.
Высшей точкой в советской карьере выпускника журфака Казахского госуниверситета Михаила Полторанина был пост главного редактора «Московской правды», который он занял в конце 1986-го по инициативе первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина. Менее чем через год, после знаменитого октябрьского пленума ЦК, господин Ельцин свою должность потерял. А вскоре уволили и господина Полторанина, который, однако, успел прославиться распространением в самиздате «речи Ельцина на октябрьском пленуме», написанной лично главредом «Московской правды» «по мотивам» реального выступления первого секретаря горкома. Этот документ, выдержанный в весьма резких выражениях, не был точной стенограммой выступления, но поспособствовал росту популярности Бориса Ельцина, а для самого Михаила Полторанина фактически стал началом его политической карьеры.
В последующие пять лет господин Полторанин постоянно находился рядом с Борисом Ельциным. Весной 1989-го он входил в руководство избирательного штаба кандидата в народные депутаты СССР Ельцина, а сам избрался нардепом по квоте Союза журналистов. Вместе с Борисом Ельциным вошел в Межрегиональную депутатскую группу, из которой позже «выросли» многие известные политики первого «ельцинского призыва». В мае—июне 1991 года принимал активное участие в президентской кампании господина Ельцина, а в августе 1991-го работал в штабе обороны Белого дома и активно содействовал выпуску «Общей газеты», учрежденной журналистами 11 изданий, деятельность которых была приостановлена решением ГКЧП.
Летом 1990-го Михаил Полторанин получил пост министра печати и массовой информации РСФСР в правительстве Ивана Силаева, который сохранил и после избрания Бориса Ельцина президентом. В феврале 1992-го к должности министра добавился еще и статус вице-премьера. И даже вынужденный уход осенью того же года с обоих этих постов, ставший следствием нараставшего конфликта между президентом и парламентом, влияния господина Полторанина не ослабил.
В должности главы новосозданного Федерального информационного центра он, по сути, руководил основными государственными информационными ресурсами, включая главное на тот момент информагентство ИТАР-ТАСС и телекомпанию «Останкино» (будущий «Первый канал»). Разрабатывались и планы создания «под Полторанина» еще более мощной структуры — Российской информационной корпорации, которая занималась бы обеспечением идеологической поддержки исполнительной власти, но они не были реализованы.
Осенью 1993-го Михаил Полторанин избрался в первую Госдуму по списку «Выбора России», тогдашней партии власти, и возглавил там важный комитет по информационной политике. Однако в новой должности он пытался отстаивать свои прежние «министерские» подходы, что стало поводом для нарастающих разногласий с исполнительной властью. В результате в июне 1995 года господин Полторанин вышел из фракции из-за ее отказа поддержать вотум недоверия правительству. На новый срок в декабре 1995-го он уже не переизбрался, проиграв в Омском одномандатном округе представителю левых сил Олегу Смолину.
После ухода из политики Михаил Полторанин вернулся в журналистику: возглавлял телевизионную корпорацию «Момент истины», а затем занимал руководящие должности в телекомпании ТВ-3.
О своем политическом прошлом он вспоминал лишь в отдельных интервью, где все чаще критиковал Бориса Ельцина и созданную им систему власти, а также в вышедшей в 2010 году книге «Власть в тротиловом эквиваленте.
Наследие царя Бориса». Изложенную в ней версию событий конца 80-х — начала 90-х годов бывшие соратники жестко раскритиковали, назвав ее смесью фактов, фантазий и слухов.
«Это был бунтарь, ниспровергатель советского строя и номенклатуры, который отличался радикальными демократическими взглядами и убеждениями,— вспоминает о Михаиле Полторанине депутат Госдумы первых двух созывов, бывший руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.— Он был достаточно ершистым человеком, предлагал много экстраординарных идей, но в основном отстаивал идею абсолютной свободы печати». В последние годы, по мнению господина Сеславинского, экс-министр «жил в каком-то своем выдуманном мире, который представлял собой некую фантасмагорию из событий отечественной и всемирной истории». «Но тем не менее как яркая неординарная личность, как пассионарий Михаил Полторанин останется в новейшей истории нашей страны, в истории отечественных средств массовой информации»,— заключает Михаил Сеславинский.