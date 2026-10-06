Умер композитор «Дня сурка» и «Голубой планеты» Джордж Фентон
В возрасте 76 лет скончался английский композитор Джордж Фентон, известный своей музыкой для кино и телевидения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление его семьи. Причина смерти не уточняется.
Композитор Джордж Фентон
Фото: Официальный сайт Джорджа Фентона
Как отмечает BBC, всего три недели назад Фентон подписал новый издательский контракт. Он также работал над двумя новыми саундтреками к фильмам и мюзиклам.
Джордж Фентон — автор музыки для таких фильмов, как «Ганди», «День сурка», «Опасные связи», «Крик свободы», «Анна и король», «На исходе дня», саундтреков к сериалам ВВС о природе, включая документальную трилогию Дэвида Аттенборо («Голубая планета», «Планета Земля», «Замерзшая планета»), заставок для программ BBC News.
Будущий композитор родился в 1949 году в семье инженера-механика и медсестры, которая до войны была танцовщицей. Оба родителя играли на музыкальных инструментах. С семи лет он стал брать уроки электрогитары. Джордж Фентон отмечал огромное влияние группы «Битлз» на свое творчество.
За свою карьеру Фентон стал лауреатом многих наград, включая BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми» и BMI Awards, Classic Brit Awards, он был пять раз номинирован на премию «Оскар».