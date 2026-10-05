Умер снимавший штурм Белого дома фотограф Кавашкин

Российский фотограф Борис Кавашкин умер в возрасте 81 года. Об этом ТАСС сообщил его сын Антон Кавашкин.

Борис Кавашкин родился в октябре 1944 года в Москве. Карьеру фотографа начал в 1967 году. Он специализировался на репортажной и документальной съемке для информационных агентств. Работал в ТАСС и агентстве печати «Новости». В ТАСС Борис Кавашкин проработал около 40 лет.

Фотограф снимал строительство Байкало-Амурской магистрали, боевые действия в Афганистане, события перед распадом СССР и штурм Белого дома в 1993 году. Господин Кавашкин сделал один из самых знаменитых кадров с советским физиком-теоретиком Андреем Сахаровым, когда тот выступал на первом съезде народных депутатов СССР.