Народный блюзмен

Болезнь Бехтерева, тяжелое аутоимунное заболевание, поражающее позвоночник и суставы, проявилась у Чернецкого еще в молодости. К началу 90-х он выходил на сцену на костылях, а потом оказался прикован к постели. Альбом «Мазохизм» (1990) записывали у него дома, оборудовав у кровати что-то вроде домашней студии. На операции требовались деньги, которых не было. Тогда ДДТ и «БГ-Бэнд» провели благотворительные концерты, а на центральном телевидении появился ролик, в котором рок-звезды Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков (оба признаны в России иностранными агентами), Александр Градский, и Юрий Шевчук просили зрителей помочь своему коллеге. Миллионы телезрителей в этом видео впервые услышали о Чернецком. Многие из тех, кто присылал деньги, даже не знали его песен. В 1991-м и 1992-м в Петербурге ему заменили тазобедренные суставы. Полностью болезнь не отступила, но Чернецкий вернулся на сцену. Рядом с ним все эти годы была жена Инна, ставшая также директором группы.