Народный блюзмен
Умер лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий
8 ноября в возрасте 60 лет ушел из жизни лидер харьковско-петербургской группы «Разные люди» Александр Чернецкий. За несколько дней до его смерти коллектив убрали из списка участников петербургского фестиваля «Мы выбираем жизнь» из-за ухудшения здоровья фронтмена: он уже находился в реанимации. Причина смерти не объявлена, при этом одной из самых впечатляющих глав его жизни была история борьбы с болезнью Бехтерева.
Александр Чернецкий родился в Харькове в 1966 году. В юности серьезно занимался футболом и увлекался творчеством Владимира Высоцкого. В школе собрал группу «Карбонарии», а предшественницей прогремевших на всю страну «Разных людей» стала «Группа продленного дня» — ГПД, в составе которой играл среди прочих Сергей Чиграков, он же Чиж. В конце 1980-х ГПД выступала на больших советских рок-фестивалях, представляя социально ориентированный фланг харьковской сцены. В городе были и группы с более актуальным и даже экзотическим звучанием. Но ГПД, вскоре назвавшаяся «Разными людьми», предпочитала прямолинейные тексты и более мейнстримовый саунд, своего рода «народный блюз», который потом отточил до совершенства в своих сольных альбомах Сергей Чиграков.
Возможно, само понятие «русский рок», которое принято ассоциировать с «Машиной времени», «Кино», «Аквариумом», ДДТ и «Алисой», на самом деле больше всего подходит «Разным людям».
Упомянутые артисты так или иначе меняли звучание, подбирая новые краски. «Разные люди» раз и навсегда выбрали разгульно-почвеннический, предельно искренний и истинно рок-н-ролльный, без поправок на территории посыл. Ощущение, что каждый может подобрать эти песни на гитаре, всегда очень важно для русского рока. А, например, рифмуя в хите «Супербизоны» «патроны», «погоны», «гарнизоны» и «вернулся из зоны», Чернецкий создавал мир, знакомый каждому слушателю до мелочей.
Болезнь Бехтерева, тяжелое аутоимунное заболевание, поражающее позвоночник и суставы, проявилась у Чернецкого еще в молодости. К началу 90-х он выходил на сцену на костылях, а потом оказался прикован к постели. Альбом «Мазохизм» (1990) записывали у него дома, оборудовав у кровати что-то вроде домашней студии. На операции требовались деньги, которых не было. Тогда ДДТ и «БГ-Бэнд» провели благотворительные концерты, а на центральном телевидении появился ролик, в котором рок-звезды Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков (оба признаны в России иностранными агентами), Александр Градский, и Юрий Шевчук просили зрителей помочь своему коллеге. Миллионы телезрителей в этом видео впервые услышали о Чернецком. Многие из тех, кто присылал деньги, даже не знали его песен. В 1991-м и 1992-м в Петербурге ему заменили тазобедренные суставы. Полностью болезнь не отступила, но Чернецкий вернулся на сцену. Рядом с ним все эти годы была жена Инна, ставшая также директором группы.
В 90-е Сергей Чиграков предложил Александру Чернецкому перебраться в Санкт-Петербург. Новый состав «Разных людей» представлял собой «команду мечты»: Андрей Васильев и Вадим Курылев из ДДТ, Борис Шавейников из «Аукцыона», Наиль Кадыров из «Зоопарка», позднее Михаил Нефедов из «Алисы».
Менялись музыканты, но не характер песен Чернецкого — жестких, предельно мужских, говорящих о верности, родине и умении держать удар. Русскоязычный украинец, он до конца считал Харьков своим городом. Так, в 2012-м «Разные люди» записали песню «Пуля» для трибьют-альбома памяти Эдуарда Лимонова (он с 1947 по 1967 год жил и учился в Харькове) «Лимonoff». После 2014 года Чернецкий выступал против Евромайдана и поддерживал пророссийские силы Донбасса. Из-за политики спорил с коллегами-музыкантами, имевшими другие взгляды, как российскими, так и украинскими.
В 2016 году Чернецкий выступил инициатором фестиваля «Разные люди — рок-музыканты помогают детям», который стал ежегодным, а впоследствии основал одноименный фонд. ДДТ, «Чиж & Co» и другие группы теперь собирали средства уже не для Чернецкого, а для больных детей. Человек, которого когда-то спасали коллеги и незнакомые люди со всей страны, сам превратил опыт спасения в дело помощи другим.