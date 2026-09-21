Умер модель Пресли Гербер, сын Синди Кроуфорд

Модель Пресли Гербер, сын модели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, умер в возрасте 27 лет. Причиной, по данным СМИ, стала наркотическая зависимость. Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе, сообщает CNN. Смерть мужчины подтвердили представители семьи и попросили журналистов не тревожить родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресли Гербер

Фото: Chris Pizzello / AP Пресли Гербер

Фото: Chris Pizzello / AP

Пресли Гербер подписал контракт с модельным агентством IMG Models в возрасте 15 лет и дебютировал на подиуме в 2016-м — на показе Moschino в Лос-Анджелесе. Впоследствии сотрудничал с Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana и Pepsi. В 2019 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде и приговорили к трем годам условно, а также к прохождению реабилитации. В последующие годы молодой человек неоднократно публично заявлял о депрессии и зависимости.

«[Психическое здоровье] — это проблема, — говорил он в 2023 году. — Это работа 24 часа в сутки, семь дней в неделю».

В сентябрьском номере Vogue его сестра Кайя Гербер заявила о «десятилетней борьбе брата с наркотической зависимостью».