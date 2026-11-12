В Петербурге простились с лидером «Разных людей» Александром Чернецким
Церемония прощания с основателем и бессменным лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким прошла в четверг, 12 ноября, в Санкт-Петербурге. Он умер 8 ноября в возрасте 60 лет. Проститься с музыкантом в Феодоровский собор пришли около 200 человек, среди них — Юрий Шевчук, Сергей Чиграков (Чиж), участник «АукцЫона» Олег Гаркуша, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин, клавишник ДДТ Константин Шумайлов, видеохудожник группы и ее бывший участник Александр Бровко. В гробу Александр Чернецкий лежал в футболке с надписью «СССР», в которой он часто выходил на сцену. Многие поклонники и знакомые музыканта пришли проводить его в последний путь в одежде с милитари-нашивками — в 2014 году он осудил Евромайдан и затем занимал активную пророссийскую позицию, поддерживая СВО, но отмечая, что не является противником украинского народа. Вдова исполнителя Инна Чернецкая (на протяжении многих лет являлась также директором «Разных людей») не сдерживала слез. После отпевания лидера группы похоронили на Богословском кладбище.
Александр Чернецкий родился в Харькове в 1966 году. В конце 1980-х он выступал в «Группе продленного дня», которая в 1989 году получила название «Разные люди». В одном из ее составов играл и Сергей Чиграков, позднее создавший «Чиж & Co». В 1999 году господин Чернецкий переехал в Петербург, где собрал новую группу с участием музыкантов ДДТ, «АукцЫона» и «Зоопарка». По широте известности «Разные люди» уступали крупнейшим коллективам русского рока, однако их лидер пользовался авторитетом в музыкальном сообществе.
Большую часть жизни Александр Чернецкий страдал болезнью Бехтерева, которая поражает позвоночник и суставы. В начале 1990-х оказался прикован к постели — альбом «Мазохизм» записывался дома у его кровати. Для оплаты операций ДДТ и «БГ-Бэнд» (музыкальный проект Бориса Гребенщикова — признан Минюстом иноагентом) провели благотворительные концерты. После замены тазобедренных суставов музыкант смог вернуться к выступлениям и уже в 2016 году инициировал фестиваль «Разные люди — рок-музыканты помогают детям». Последнюю неделю жизни Александр Чернецкий провел в реанимации. Официальная причина смерти не называлась.