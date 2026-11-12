В Петербурге простились с лидером «Разных людей» Александром Чернецким

Церемония прощания с основателем и бессменным лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким прошла в четверг, 12 ноября, в Санкт-Петербурге. Он умер 8 ноября в возрасте 60 лет. Проститься с музыкантом в Феодоровский собор пришли около 200 человек, среди них — Юрий Шевчук, Сергей Чиграков (Чиж), участник «АукцЫона» Олег Гаркуша, основатель творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин, клавишник ДДТ Константин Шумайлов, видеохудожник группы и ее бывший участник Александр Бровко. В гробу Александр Чернецкий лежал в футболке с надписью «СССР», в которой он часто выходил на сцену. Многие поклонники и знакомые музыканта пришли проводить его в последний путь в одежде с милитари-нашивками — в 2014 году он осудил Евромайдан и затем занимал активную пророссийскую позицию, поддерживая СВО, но отмечая, что не является противником украинского народа. Вдова исполнителя Инна Чернецкая (на протяжении многих лет являлась также директором «Разных людей») не сдерживала слез. После отпевания лидера группы похоронили на Богословском кладбище.