«Марина, ты письмо мне напиши — по телефону я тебе отвечу»

На 89-м году жизни умерла Марина Влади, урожденная Екатерина-Марина Полякова-Байдарова, самая русская из французских кинозвезд 1950–1960-х годов, вдова Владимира Высоцкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Марина Влади

Фото: Василий Малышев / РИА Новости Актриса Марина Влади

Фото: Василий Малышев / РИА Новости

Журнал Paris Match задался в июне 1955 года вопросом, одержат ли четыре сестры, одновременно приступившие к покорению экрана, свою победу. Они были дочери белоэмигрантов — оперного певца Владимира Полякова и балерины Милицы Энвальд. Журнал обыгрывал букву V, с которой начинался псевдоним каждой из них: Ольга Варен, Одиль Версуа, Элен Валье и Марина Влади.

Все они оставили достойный след в кино, но ярче всех просияла звезда Влади. Ее «боттичеллиевское» лицо, природная грация и славянские скулы были нарасхват. Свыше пятидесяти фильмов за первые двадцать лет: «розовый неореализм», триллеры ее первого мужа Робера Оссейна, циничные криминальные фильмы. Как серьезную драматическую актрису, способную вынести на своих плечах мертворожденную постановку Кристиан-Жака «Принцесса Клевская», ее оценили в 1961-м.

Ну а в СССР ее полюбили задолго до того, как она сыграла Лику Мизинову в «Сюжете для небольшого рассказа» (1969) Сергея Юткевича и связала свою судьбу на десять лет с Владимиром Высоцким.

Ее Ина в вольной экранизации Андре Мишелем купринской «Олеси» («Колдунья», 1956) была безоговорочно признана «нашей».

Участница подполья (серьезного, вооруженного) времен борьбы за независимость Алжира, она в 1968-м вступила в Компартию и тогда же обратилась к авторскому и социальному кино. Играла у Жан-Люка Годара, пролетарского автора Бернара Поля, венгра Миклоша Янчо, аргентинца Фернандо Соланаса.

В 1991-м она чудом уцелела в Ленинграде при пожаре в одноименном отеле. Через несколько дней я впервые встретил ее на приеме: чистая Екатерина II, которую Влади и сыграла в фильме Дзюньо Сато «Сны о России». Удивительным образом соединяла она царственность и демократичность, загадочное русское «нечто» и французский «шарм».

Михаил Трофименков