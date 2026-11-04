Ветеран сексуальной революции

Отдельная тема — актеры-исполнители, работавшие с Тинто Брассом и нисколько не стеснявшиеся этого. Калигулу сыграл один из главных лицедеев эпохи — Малкольм Макдауэлл, снялась в этой эпохальной картине и Хелен Миррен, гранд-дама британского кино. Итальянская звезда Стефания Сандрелли, когда ей уже было под сорок и она постепенно входила в образ солидной матроны, вдруг неожиданно приняла предложение Брасса сыграть фривольную роль в картине «Ключ». А когда кто-то выразил удивление по этому поводу, простодушно парировала: «Мне просто было интересно посмотреть на мою попку». Можно только предполагать, как бы прокомментировала свое участие в этом проекте Софи Лорен, если бы оно, по слухам планировавшееся, состоялось.