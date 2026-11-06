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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Культура

Умер известный по ролям Ленина актер Каюров

Умер народный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Каюров, сыгравший Владимира Ленина в 16 фильмах. Ему было 99 лет, сообщили в пресс-службе Малого театра.
1/21/2

Anatoly Lomokhov / Global Look Press

2/22/2

Russian Look / Global Look Press

Похороны запланированы на 10 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Там же в этот день пройдет и церемония прощания, сообщает ТАСС со ссылкой на семью артиста.
Юрий Каюров родился в 1927 году в Череповце. Работал токарем, после чего служил во флоте и параллельно посещал занятия в театральной студии при Дворце культуры им. Кирова в Ленинграде — ей в то время руководила Ирина Мейерхольд.
В 1952 году Юрий Каюров окончил Ленинградский государственный театральный институт им. Островского, тогда же начал выступать в Саратовском театре драмы. В 1961 году дебютировал в кино, сыграв Владимира Ленина в фильме Анатолия Рыбакова «В начале века». С 1967 года играл в Малом театре.
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