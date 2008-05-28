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14 июня, пятница
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Новости
13:30
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%
12:46
Еврокомиссия обнаружила российское вмешательство на выборах в Европарламент
05:46
Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов
11:48
Первые жители ДНР и ЛНР получили российские паспорта
12:10
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое
14:11
Верховный суд Бразилии признал гомофобию преступлением
13:59
МЧС предупредило о ливне и граде в Москве до утра субботы
13:52
В Дагестане журналиста задержали по подозрению в содействии террористам
13:42
Россия поднялась на 43-е место в рейтинге FIFA
13:28
Миссия NASA на Луну обойдется в $20–30 млрд
13:22
Директор сочинского «Водоканала» осужден на полтора года
12:58
Патриарх Кирилл заявил о политическом характере протеста против храма в Екатеринбурге
12:55
Президент Казахстана назвал бедность причиной протестов
11:56
Индекс РТС обновил пятилетний максимум
11:43
Росстат объяснит, как высчитываются уровень безработицы и доходы населения
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(обновлено: 14.06.2019)
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ВЭБ зашел под другим именем
VEB Ventures готовит первую инвестицию
1
К локализации подмешался ВЭБ.РФ
Первый российский завод по производству детских смесей потребует инвестиций
3
Фабрика проектного финансирования присмотрится к рынку
Инфляция санкционных рисков может помочь ее облигационным займам
Квартальный рост
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
2
ВЭБ.РФ зарабатывает для «молчунов» все меньше
Доходность расширенного портфеля ГУК составила 7,6% годовых
ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки
Госкорпорация переоценила кредиты по справедливой стоимости
2
ВЭБ обновится к маю
Госкорпорация отчиталась о переменах и долгах
1
ВЭБ.РФ уходит из коммуны
Госкорпорация потеряла интерес к центру блокчейна
2
ВЭБ.РФ проиграл в длину
Доходность накоплений съедает 15-летняя инфляция
А1 подселилась к ВЭБу
Компания может выкупить отель в Сочи
ВЭБ.РФ выходит на электронную платформу
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Специалист по внутренней политике ушел в ВЭБ
Экс-чиновник мэрии Москвы Вячеслав Шуленин будет заниматься GR
1
ВЭБ снижает доходность «молчунам»
Продолжая обыгрывать инфляцию
1
ВЭБ собрал индейку
Вадим Ванеев лишился долей в структурах «Евродона»
1
Объединение деревьев в лес
ВЭБ.РФ пытается создать национальный лесной холдинг
7
За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами
Следственный комитет подсчитал ущерб, нанесенный главой «Индустриального союза Донбасса»
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Фото дня: 13 июня
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Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
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Как отдыхают известные россияне
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Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
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Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия