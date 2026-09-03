Главу центра макроэкономических исследований Сбербанка назначили главным экономистом ВЭБ.РФ

Руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка (MOEX: SBER) Александр Исаков назначен главным экономистом ВЭБ.РФ. Об этом объявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме.

«ВЭБ.РФ и "Сбер" выступают друг для друга источниками компетенций в сфере повышения эффективности и управления человеческим капиталом»,— заявил господин Шувалов. Совместная работа позволит точнее обосновывать инвестиционные решения и будет содействовать развитию всего российского финансового рынка, добавил он.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у организации сформирована одна из сильнейших в мире макроэкономических аналитических команд. «И для нас важно, чтобы эти знания помогали не только "Сберу", но и всей стране... Мы будем использовать самые передовые подходы, включая генеративный искусственный интеллект, для поиска новых возможностей экономического роста»,— сказал он.

На новой должности господин Исаков будет отвечать за макропрогнозы, исследования мировых и российских трендов, а также экспертизу инвестпроектов ВЭБ.РФ. Новую должность он будет совмещать с работой в Сбербанке.

Ранее должность главного экономиста ВЭБ.РФ занимал Андрей Клепач. Источники «Ведомостей» объясняли отставку экономиста его публичной позицией по экономическому и политическому развитию страны, которая с официальной линией ВЭБ.РФ расходится.