Группе ВЭБ выдали мандат пошире

Кремль ввел в состав Совета при президенте по стратегическому планированию и нацпроектам новый орган — рабочую группу институтов развития. Судя по опубликованным документам, после паузы их роль переосмыслена, а смысл происходящего заключается в намерении глубже вовлечь ресурсы и опыт коалиции институтов в реализацию нацпроектов и построение в РФ «экономики предложения», расширив их полномочия во взаимодействии с региональными и иными органами власти в РФ и проработав конкретные требования к их участию в этой активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кремль опубликовал указ президента о новой структуре в составе Совета по стратегическому планированию и нацпроектам (№381 от 5 июня) — при нем появится рабочая группа, координирующая работу институтов развития, возглавит ее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Как следует из текста указа, группа должна обеспечить еще большую интеграцию институтов развития в работу по достижению национальных целей и выполнению нацпроектов, для этого ей дается право вносить президенту предложения об этом, а также выносить на рассмотрение совета отчеты о результатах такой работы.

Учитывая, что ВЭБ.РФ с 2020 года и так является координатором институтов развития, включая Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ГТЛК , Дом РФ, фонд «Сколково», Фонд развития промышленности и др., необходимость отдельной рабочей группы в совете по нацпроектам, вероятно, вызвана потребностью в улучшении их взаимодействия с проектными офисами совета и для обеспечения более глубокого вовлечения их в конкретику нацпроектов.

Косвенно об этом говорит п. 9.1 указа, требующий от рабочей группы «взаимоувязки их целей и задач, объединения компетенций, финансовых, интеллектуальных, организационных и иных нефинансовых ресурсов» ради наццелей и нацпроектов.

Несколько подробнее детали раскрывает распоряжение президента №222-рп от 5 июня, согласно которому группе ВЭБ предстоит сосредоточиться в первую очередь на региональном развитии и «удовлетворении потребностей предпринимательского сообщества».

Также рабочая группа сможет участвовать в подготовке стратегических документов и получит полномочия по взаимодействию с исполнительными органами субъектов РФ — повышение статуса, видимо, необходимо для преодоления «внутренних» барьеров между ветвями власти.

Примечательно, что отдельно в распоряжении в качестве задач рабочей группы упоминаются «содействие росту числа частных компаний в РФ», поддержка частной инициативы, привлечение частных инвестиций, включая иностранные, а также развитие быстрорастущих компаний и компаний в приоритетных отраслях. Для этого расширяются и политические полномочия институтов развития — помимо региональных властей группа сможет взаимодействовать с Госсоветом и администрацией президента.

В целом документ выглядит как попытка переопределить и расширить место группы ВЭБ в общей конструкции, призванной стимулировать создание в РФ «экономики предложения», в состав рабочей группы помимо Игоря Шувалова Кремль включил глав самих входящих в нее институтов развития, а также руководителей своего экспертного управления Дениса Агафонова и Минпромторга Антона Алиханова, первого зампреда Госдумы Александра Жукова, зампреда Совета федерации Николая Журавлева, министров экономики и финансов Максима Решетникова и Антона Силуанова, руководителей РСПП Александра Шохина, АСИ Светлану Чупшеву и «Опоры России» Александра Калинина.

Олег Сапожков