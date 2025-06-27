Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение структурам «БТС-Мост» Руслана Байсарова 500 млрд руб. на строительство четырех крупных искусственных сооружений на Восточном полигоне — дублеров трех тоннелей и моста через Амур. Еще более 500 млрд руб. предоставят коммерческие банки, объекты предполагается сдать к концу 2032 года. Другая часть третьего этапа расширения БАМа и Транссиба, финансируемая из инвестпрограммы ОАО РЖД, из-за ее сокращения пока сдвигается на год-два. По мнению экспертов, ключевой вопрос — загрузка и окупаемость возводимых мощностей, поскольку планируется, что ОАО РЖД вернет инвестиции за счет роста грузопотока, но уголь дорого возить не получится, а альтернативных грузов в нужном объеме, идущих на восток, не просматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед некоторыми объектами Восточного полигона открылась перспектива финансирования

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Перед некоторыми объектами Восточного полигона открылась перспектива финансирования

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие в финансировании четырех крупнейших инфраструктурных объектов третьего этапа расширения Восточного полигона — вторых Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей и моста через Амур. Планируется, что ВЭБ.РФ профинансирует проект на сумму до 500 млрд руб. и направит гарантийную поддержку на сумму до 145 млрд руб.

В ВЭБ.РФ подтвердили информацию, уточнив, что объекты будут профинансированы в партнерстве с коммерческими банками, общий объем привлекаемых долгосрочных синдицированных кредитов превысит 1 трлн руб.

«Логистическая транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожная,— приоритетное направление деятельности ВЭБ.РФ,— сообщили в госкорпорации.— Созданные объекты обеспечат возможность для дальнейшей переориентации экспортных грузопотоков в направлении дружественных стран. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба на 50%, будет создано порядка 6,5 тыс. рабочих мест».

20 апреля 2024 года правительство утвердило паспорт третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба, цель которого рост провозной способности к концу 2030 года до 210 млн тонн и к концу 2032 года — до 270 млн тонн. Общая стоимость третьего этапа, согласно паспорту, оценивается в 3,74 трлн руб., из них 498,8 млрд руб. должны пойти на строительство четырех искусственных сооружений. Наиболее дорогостоящий проект из них — второй Северомуйский тоннель, дублер самого длинного тоннеля БАМа (15,3 км). Эти объекты должны строиться по системе договоров с рассрочкой платежа (EPCF) на десять лет. Такую схему в 2022 году предложили «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост») Руслана Байсарова и Газпромбанк (см. “Ъ” от 1 июня 2022 года). Получателями по четырем синдикатам будут четыре SPV-компании, входящие в группу «БТС-Мост», с каждой из которой заключен EPCF-контракт. Эта форма контракта предполагает, что подрядчик занимается поиском финансирования и строит объекты, но не участвует в их эксплуатации. В Газпромбанке и «БТС-Мост» от комментариев отказались.

ОАО РЖД после секвестра инвестпрограммы (см. “Ъ” от 24 ноября 2024 года), из-за которого инвестиции в Восточный полигон в этом году упали примерно втрое к уровню 2024 года, замедлило темпы реализации третьего этапа БАМа. 20 июня на ПМЭФ замгендиректора монополии Андрей Макаров говорил, что сроки будут существенно сдвинуты. «У нас в программе первоначально был заложен уже разворот третьего этапа реконструкции Восточного полигона,— рассказывал он.— Это действительно проблема: мы выполняли задельное проектирование, должны были выйти уже на первые работы с начала этого года. Сейчас это сдвигается минимум на год, но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка». В ОАО РЖД отмечают, что сдвиг работ по инвестпрограмме в рамках третьего этапа не помешает строительству тоннелей и моста.

Оплата выполненных работ, пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, будет осуществляться с 2032 года за счет доходов компании от дополнительных объемов перевозок по Восточному полигону. Там уточнили, что такая схема финансирования предусмотрена паспортом проекта.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что искусственные сооружения — часть большой инвестпрограммы на 3,8 трлн руб., и если другие объекты не будут созданы, то эффективная загрузка тоннелей может быть низкой. В ситуации, когда ОАО РЖД не заинтересовано в перевозке угля, концепт лишается смысла, полагает он: «Тоннель построят, инвестиционная нагрузка ляжет на ОАО РЖД. А как будут окупаться эти инвестиции, пока непонятно».

По словам господина Савчука, если начинать повышать тарифы до уровня окупаемости проекта БАМ-3, включая тоннели, то тот же уголь может стать по логистическим затратам непроходным. А других грузов на БАМе и Транссибе в объеме, способном резко увеличить перевозки и заместить уголь, не видно, замечает он. Если же речь идет об увеличении перевозок контейнерных грузов, то часть прироста обеспечивается за счет ухода в контейнеры дорогостоящих грузов третьего тарифного класса и перевозки их по стоимости грузов второго тарифного класса, а это приводит к потере выручки ОАО РЖД.

Как отмечает господин Савчук, уже сейчас при провозной способности 180 млн тонн в 2025 году перевезут лишь чуть более 150 млн тонн через контрольные сечения Восточного полигона. Поэтому, резюмирует он, важно оценить своевременность инвестиций и их возврат с точки зрения загрузки новых объектов.

Наталья Скорлыгина