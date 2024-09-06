ГЧП разделят риски

ВЭБ.РФ может стать обязательным участником проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) — с таким предложением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выступил Владимир Путин. Предполагается, что вовлечение этого института развития в проекты поможет контролировать распределение рисков инвесторов. Эксперты отмечают, что новшество целесообразно для средних и крупных проектов, и ожидают, что ВЭБ будет предоставлять меры поддержки по проектам и поспособствует стандартизации подходов в ГЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Власти продолжают искать способы модернизации механизма государственно-частного партнерства — вчера, выступая на пленарном заседании ВЭФа, Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос обязательного участия ВЭБа в таких проектах. Белый дом совместно с госкорпорацией должен определить параметры и масштаб сделок, которых это коснется.

Предполагается, что ВЭБ будет контролировать систему распределения рисков в ГЧП и поддерживать выгоду проекта как для государства, так и для бизнеса.

Необходимость модернизации механизма ГЧП объясняется тем, что бюджетные возможности ограничены и потому власти рассчитывают на более активное привлечение частных инвестиций. По данным Минэкономики, в 2023 году объем законтрактованных инвестиций в этом секторе составил 937 млрд руб., в этом году показатель вырастет до более 2 трлн руб. Судя по словам президента, текущий уровень вовлечения ГЧП в экономику недостаточен — «объем таких проектов еще относительно невелик, менее 3% ВВП, или 3,4 трлн руб.». Ключевые риски ГЧП — рост скрытых бюджетных обязательств и затрат, например, когда высокие риски проекта не позволяют реализовать его до конца.

По словам гендиректора Национального центра ГЧП и главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина, «с учетом проблем и претензий, с которыми сталкивались участники рынка, прозвучал долгожданный и важный сигнал». Сама система управления ГЧП-проектами, отмечает он, требует модернизации — выработки единых правил игры, которая сбалансирует риски. Зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун добавляет, что стоит создать «некую таксономию, разработать стандарты подготовки, оценки, финансирования и реализации таких проектов с учетом справедливого и прозрачного распределения рисков».

Обязательное участие ВЭБ в ГЧП, полагает старший директор агентства АКРА Тимур Искандаров, «нацелено на повышение качества подготовки проектов и, в какой-то степени, стандартизации».

Он считает, что ВЭБ мог бы участвовать в проектах в качестве первичного кредитора, принимая на себя риски предпроектной стадии, даже если проект в итоге не попадет в портфель ВЭБ. Эксперт проектного офиса развития Арктики по ГЧП Александр Воротников отмечает, что «ВЭБ может предоставить финансовую поддержку и на этапе подготовки проекта, а затраченные средства вернуть уже в процессе его реализации — госкорпорация может адекватно хеджировать риски процесса». Наиболее эффективно, считает Тимур Искандаров, привлекать ВЭБ к средним и крупным региональным и федеральным проектам, но приоритеты могут быть расставлены и «на основании неценовых параметров».

Зампред комитета РСПП по инвестполитике, институтам развития и ГЧП Мария Ярмальчук важной задачей ВЭБ.РФ считает оценку реальных рисков — в частности, по региональным проектам в свете введенных ограничений для дотационных субъектов. Наиболее логично, по ее мнению, участие ВЭБ в предоставлении инструментов поддержки, таких как «Фабрика проектного финансирования» или субсидирование ставки банковского кредитования.

Эксперты о финансировании проектов ГЧП «Проекты ГЧП часто идут сложно в силу разных причин — нет полного понимания того, как их бюджеты могут вписаться в бюджетный процесс, понимания ответственности всех участников проектов, в том числе в случае изменения команд управления»,— говорит директор центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. По его мнению, вряд ли участие ВЭБа необходимо в реализации небольших проектов, которые, как правило, реализуются на региональном и муниципальном уровне. Директор департамента налогов и права компании ДРТ Юрий Халимовский отмечает, что «финансовое участие всегда актуально для ГЧП-проектов — вопрос будет в условиях, поскольку такое участие не должно рассматриваться ни как финансирование со стороны публичного партнера, ни в качестве частных инвестиций». Возможно, считает он, финансирование ВЭБа могло бы заменить в ряде случаев межбюджетные трансферты и «порой громоздкое участие в некоторых федеральных программах». «Компетенционное и организационное» участие тоже могло бы помочь — включая содействие в поиске финансирования и соинвесторов, особенно при запуске сложных, масштабных или новых, «непривычных» проектов. Как отмечает Владимир Климанов, «в целом финансовое участие института развития многими участниками таких проектов рассматривается как более предпочтительное». Однако, по его мнению, это, «скорее, вторично» — важным является управленческий опыт, накопленный ВЭБом в рамках деятельности «Фабрики проектного финансирования». Евгения Крючкова

Евгения Крючкова