ВЭБ.РФ не смог оспорить европейские санкции

Девятая палата Суда ЕС отклонила кассационную жалобу ВЭБ.РФ, требовавшего снять с него санкции, следует из решения от 5 февраля.

ВЭБ находится под секторальными санкциями Евросоюза с 2014 года, а в 2022 году корпорация также попала под блокирующие ограничения ЕС и США. В мае того же года ВЭБ.РФ подал иск в Суд ЕС об отмене наложенных на него европейских ограничений, но в июне 2024-го первая инстанция отказала госкорпорации. В кассационной жалобе ВЭБ вновь пытался оспорить наложенные Советом ЕС индивидуальные ограничения (включение в санкционные списки и заморозку средств) и ряд секторальных мер, в том числе отключение от SWIFT.

Обосновывая введение санкций, ведомства ЕС и США отмечали, что ВЭБ играл особую роль в поддержании обороноспособности РФ и ее экономики, а также обслуживал госдолг, финансировал экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты. В своей жалобе ВЭБ заявлял, что он независим от российского правительства и играет второстепенную роль в финансовой системе, следует из решения суда. Также госкорпорация настаивала, что суд первой инстанции неверно оценил фактические обстоятельства дела, в том числе основания включения ее в санкционный список. По мнению ВЭБ.РФ, санкции против него чрезмерны, непропорциональны их целям и неправомерно ограничивают его право собственности. Кроме того, ВЭБ ссылался на процессуальные нарушения, которые помешали ему полноценно защититься от санкций, и на злоупотребление полномочиями со стороны Совета ЕС.

Отклоняя жалобу, Девятая палата Суда ЕС указала, что доводы госкорпорации в основном сводятся к попытке переоценки доказательств, что на кассационном этапе недопустимо без демонстрации «явно очевидного искажения» фактов первой инстанцией, чего установлено не было. Суд подтвердил, что европейские меры в отношении ВЭБа соответствуют целям санкционного режима и доказательств их несоразмерности нет.

Варвара Кеня