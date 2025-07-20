ВЭБ вглядится в концессии

Минэкономики предлагает расширить механизм экспертизы ГЧП-проектов госкорпорацией ВЭБ.РФ и на концессионные соглашения. Подготовленный ведомством законопроект предусматривает получение оценки до заключения соглашения. Документ носит рамочный характер — критерии прохождения процедуры определит правительство. До 1 апреля 2026 года оценка ВЭБа для участников концессий будет носить рекомендательный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Законопроект Минэкономики предусматривает введение процедуры оценки ВЭБ.РФ проектов соглашений о концессиях. Речь идет о расширении механизма верификации ВЭБом ГЧП-проектов для контроля за распределением рисков между государством и бизнесом. Поясним, риски, возникающие при реализации проектов, зачастую приводят к появлению новых обязательств бюджетов, прежде всего региональных.

Готовящийся механизм экспертизы в сфере ГЧП предусматривает оценку эффективности проектов стоимостью свыше 3 млрд руб.

Такая процедура будет обязательной для проектов в дотационных регионах. Сейчас соответствующее постановление правительства готовится Белым домом (см. “Ъ” от 4 июня).

Возможность расширения экспертизы ВЭБа Минэкономики предлагает закрепить в законе «О концессионных соглашениях». Как поясняют в ведомстве, чтобы «бюджетные деньги в концессиях использовались результативнее, перед заключением соглашения будет проводиться оценка социально-экономических преимуществ проектов». Регионы смогут одобрить концессию только после подтверждения ее эффективности по правилам и по методике, которые будут позднее установлены постановлением правительства.

Согласно законопроекту, внедряться механизм будет с 1 октября, при этом до 1 апреля 2026 года будет действовать переходный период, в течение которого результаты экспертизы ВЭБа будут носить рекомендательный характер. После этой даты результаты оценки будут уже обязательными для регионов.

Законопроект носит рамочный характер. Критериев для прохождения экспертизы он не предусматривает — они будут установлены правительством.

По данным “Ъ”, пока обсуждается распространение механизма на концессии стоимостью свыше 3 млрд руб. по аналогии с ГЧП-проектами. Отметим, концессии являются более массовым явлением по сравнению с ГЧП-проектами. По оценкам ВЭБа, на концессии приходится порядка 98% всех соглашений в рамках государственно-частного взаимодействия.

По словам управляющего директора ВЭБ.РФ Александра Киревнина, расширение экспертизы ВЭБа на концессии — «ожидаемый и логичный шаг». По его мнению, это позволит повысить прозрачность и комплексность оценки: «Решения на местах будут подтверждены анализом ВЭБа с точки зрения оценки рисков, правовых и финансовых аспектов».

Гендиректор Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов Мария Ярмальчук между тем полагает, что распространение экспертизы ВЭБа на концессии пока видится преждевременным — целесообразно рассматривать этот вопрос после апробации нового механизма на проектах ГЧП. По ее словам, ассоциация предлагает ряд мер по участию ВЭБа в проектах ГЧП для эффективного управления рисками, в частности наделение ВЭБ.РФ полномочиями и финансовыми ресурсами для оплаты премии по CAP-опционам (предусматривают право инвестора получать компенсацию процентных расходов от продавца опциона при росте зафиксированной в соглашении ключевой ставки).

По мнению старшего юриста направления ГЧП юридической практики компании Kept Марии Марцинковской, расширение механизма «представляется логичным и закономерным шагом» в рамках планов по повышению контроля за распределением рисков и стимулированию частных инвестиций. По ее словам, пока сложно оценить, насколько эффективной окажется экспертиза ВЭБ.РФ, но наличие переходного периода поможет рынку сориентироваться и настроиться на новые требования.

Евгения Крючкова