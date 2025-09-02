Шувалов: ВЭБ инвестирует 5,3 трлн рублей в проекты с Китаем

ВЭБ.РФ планирует вложить более 5 трлн руб. в совместные российско-китайские проекты. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По словам господина Шувалова, «в портфеле ВЭБа с возможным участием китайских партнеров» сейчас есть проекты на сумму более 16,5 трлн рублей. Он добавил, что «объем финансирования со стороны госкорпорации ожидается около 5,3 трлн руб.» (цитата по ТАСС).

Приоритетные направления инвестиций включают нефтегазовую и химическую промышленность, а также лесопереработку и строительство, в том числе создание логистических центров. Игорь Шувалов добавил, что «мы аккумулируем запросы российских экспортеров в Китай». Корпорация намерена и далее играть роль «инвестиционного провайдера», заключил он.