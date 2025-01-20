В разрезе будущих банкротств

Профильные министерства прорабатывают новые меры поддержки угольной отрасли, оказавшейся в кризисе на фоне низких мировых цен. В частности, может быть предусмотрена особая процедура банкротства угольных компаний, чтобы арбитражным управляющим выступил ВЭБ.РФ. Это может улучшить шансы предприятий на восстановление работы, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В угольной отрасли пришла пора думать не об открытии новых производств, а о сохранении старых

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В угольной отрасли пришла пора думать не об открытии новых производств, а о сохранении старых

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики поручила проработать предложения по установлению особенностей банкротства компаний угольной отрасли. Об этом говорится в протоколе заседания (копия есть у “Ъ”), прошедшего под руководством вице-премьера Александра Новака в конце 2024 года. В частности, полномочия арбитражного управляющего в таком случае могут быть переданы корпоративному управляющему, которым может стать ВЭБ.РФ. Вопрос до 10 марта поручено рассмотреть Минэкономики, Минэнерго, Минтрансу, ФНС с участием ВЭБ.РФ.

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В Минэкономики сообщили “Ъ”, что проводится экспертная оценка ситуации в угольной отрасли по поручению вице-премьера. «Предложения прорабатываются в диалоге с заинтересованными ведомствами»,— сказали в ВЭБ.РФ. В Минтрансе переадресовали вопросы другим министерствам. В ФНС и Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

Собеседники “Ъ” в угольной отрасли разделяют опасения относительно высоких рисков банкротств.

Среди первых примеров источники “Ъ” называют начавшуюся процедуру банкротства шахты «Инская» по заявлению ФНС из-за долга в размере 230 млн руб. В конце декабря также сообщалось как минимум о четырех приостановивших добычу крупных угольных шахтах. «По итогам 2024 года все компании отрасли показали убыток. В 2025 году те активы, которые не входят в крупнейшие холдинги, не справятся с долговой нагрузкой и социальными обязательствами, которые лежат на отрасли»,— говорит источник “Ъ” в крупной угольной компании.

Как отмечает собеседник “Ъ” в отрасли, нетбэк для всех марок энергетических углей уже год держится ниже $35 за тонну — уровня себестоимости добычи. В таких условиях выжить могут только производители более дорогих металлургических углей, предприятия, расположенные ближе к портам (Якутия, Сахалин), а также очень крупные экспортеры, у которых есть своя логистика, полагает один из собеседников “Ъ”.

Убыточность поставок угля на сегодня достигает 4,5 тыс. руб. с тонны в зависимости от направления и вида угля, подсчитал партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов. Но, считает он, угольщики скорее будут работать на склад, чем замораживать активы и тем более банкротиться. «У угольных инвестиций длинный цикл, инвестиции были давно и на долгий срок. Никто останавливать массово пока добычу не будет. Проще хранить на складе какое-то время, чем закрыть производство и потом пытаться его расконсервировать и запустить снова»,— говорит аналитик.

По словам собеседников “Ъ”, планируемое привлечение к процедуре банкротства ВЭБ.РФ может быть направлено на исключение негативных социальных последствий.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что в России большинство процедур банкротства носит ликвидационный, а не реабилитационный характер: единицы предприятий восстанавливают платежеспособность, в лучшем случае происходит перераспределение актива через его продажу. Ликвидация угледобывающих предприятий, говорит он, может причинить существенный вред экономике, так как угольщики тесно связаны с другими отраслями.

Руководитель адвокатской практики Ulezko.legal Александра Улезко добавляет, что идея наделить ВЭБ.РФ правами арбитражного управляющего для некоторых категорий должников обсуждается давно. Предполагается, по ее словам, что это позволит придать банкротству преимущественно реабилитационную направленность. Сейчас единственным корпоративным управляющим выступает ГК АСВ в делах о банкротстве финансовых организаций. Возможно, участие ВЭБ.РФ приведет к более раннему вмешательству государства в деятельность несостоятельных угольных компаний, полагает Александра Улезко. Сергей Учитель отмечает, что угледобывающие предприятия имеют свою специфику: это промышленно опасные объекты с большим штатом, а у ВЭБ.РФ большой портфель кредитов, выданных угольным компаниям. ВЭБ.РФ, таким образом, может получить больше полномочий в банкротствах, где сейчас может участвовать на равных с иными кредиторами, отмечает партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский.

Среди других мер, рассмотренных подкомиссией,— ограничение выдачи новых лицензий на разработку месторождений энергетического угля в регионах, отдаленных от экспортных рынков сбыта, в том числе в Новосибирской и Кемеровской областях, Хакасии и Красноярском крае. Предполагается, что выдача лицензий может быть возможна только по решению подкомиссии. Собеседники “Ъ” отмечают, что высокого интереса к выводу на рынок новых активов при текущей конъюнктуре нет, тем более что существующая инфраструктура не справляется и с текущими — снижающимися — объемами добычи и транспортировки углей

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина, Анна Занина