Розничный спрос на облигации ВЭБ с привязкой к RUONIA превысил 30 млрд рублей

Спрос розничных инвесторов на облигации ВЭБ.РФ с индексируемым номиналом к RUONIA превысил 30 млрд руб. Совокупный спрос всех инвесторов составил 170 млрд руб. Итоговый объем выпуска — 150 млрд руб., рекордный для для российского облигационного рынка среди эмитентов корпоративного и финансового сектора. Сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

Сбор заявок на серию ПБО-002Р-58 проходил 13 мая с 11:00 до 15:00 мск. Книга заявок была открыта со ставкой купона 2% и объемом размещения не менее 100 млрд руб. Из-за высокого спроса купон снизили до 1,85%, объем выпуска увеличен до 150 млрд руб. Техническое размещение запланировано на 15 мая.

В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, физические лица. Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ, «ЛОКО-Банк», «Банк ДОМ.РФ», «Совкомбанк».

Предложенные ВЭБ облигации (RUONIA-линкер) — уникальный случай для российского рынка. RUONIA — это процентная ставка межбанковского рынка (ставка, по которой банки дают в долг друг другу). RUONIA-линкер — «умная» облигация, у которой номинал индексируется на прирост ставки RUONIA, а купон фиксированный. Такая облигация защищает инвестора от процентного риска (изменения ключевой ставки), а сверху выплачивается небольшой фиксированный купон.

