ВЭБ снизил ориентир ставки купона по антиинфляционным облигациям

ВЭБ снизил ориентир ставки купона нового типа облигаций — RUONIA-линкер — до 1,80-1,85% годовых с 1,85-1,95% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Размещение серии ПБО-002Р-58 запланировано на 15 мая. Планируемый объем размещения — не менее 100 млрд руб. Номинал — 1 тыс. руб. Цена размещения — 100% номинала. Срок обращения облигаций — 3 года и 1 месяц (1128 дней).

Выход с RUONIA-линкером в чистом виде — уникальный случай для российского рынка. RUONIA — это процентная ставка межбанковского рынка (ставка, по которой банки дают в долг друг другу). RUONIA-линкер — «умная» облигация: у нее растет не купон, а тело долга (номинала) вслед за ставкой RUONIA. Такая облигация защищает деньги от обесценивания, к тому же сверху выплачивается небольшой купон (сейчас в случае ВЭБ — 1,80-1,85% годовых).