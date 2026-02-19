Шувалов рассказал о формировании новой предпринимательской повестки в России

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов считает, что в России формируется новая предпринимательская повестка. По его словам, бизнес теперь не только извлекает прибыль, но и участвует в повышении качества жизни в муниципалитетах.

По словам господина Шувалова, современные предприниматели — это люди, которые «зарабатывают прибыль для того, чтобы изменить жизнь вокруг своих предприятий, для своих работников, в том числе и для того, чтобы создавать многодетные семьи».

«Это то, о чем мы часто говорим, — новый запрос со стороны и общества, и формирование новой предпринимательской повестки в стране»,— сказал господин Шувалов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (цитата по сайту Кремля).

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ вечером 18 февраля. Участники подвели итоги работы за 2025 год и обсудили планы на 2026-й. Организация была создана правительством в 2011 году для продвижения проектов в экономической и социальной сферах.