ВЭБу прописали экспертную роль

Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью выше 3 млрд руб. будут проходить экспертизу в ВЭБ.РФ. Обязательной эта процедура, согласно подготовленному Минэкономики проекту постановления правительства, будет для ГЧП-инициатив в дотационных регионах, остальные субъекты РФ смогут проходить ее добровольно. Заключение госкорпорации для дальнейшей судьбы региональных проектов при этом фактически будет решающим — его можно будет оспорить лишь в пока не созданной межведомственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минэкономики завершает работу над интеграцией ВЭБ.РФ в механизм оценки инициатив в сфере ГЧП — проект постановления правительства, регламентирующий порядок участия госкорпорации в этом процессе, представлен Белому дому. Напомним, идея верификации ВЭБом ГЧП-проектов нацелена на контроль за распределением рисков между государством и бизнесом. Необходимость этого вызвана, в частности, проблемой появления новых обязательств бюджетов при возникновении рисков при реализации проектов. Для сглаживания ситуации ранее были введены ограничения для дотационных регионов на принятие ими обязательств по новым ГЧП-проектам — они должны составлять не более 10% доходов.

Ранее Минэкономики предлагало распространить механизм экспертизы ВЭБ.РФ на проекты ГЧП стоимостью от 3 млрд руб., но заключения госкорпорации должны были носить рекомендательный характер (см. “Ъ” от 24 января). В новом документе этот порог сохранен, но экспертиза ВЭБа будет обязательной для проектов в дотационных регионах. Остальные смогут «проверить» свои проекты у ВЭБа на добровольной основе. В Минэкономики это объясняют тем, что для регионов, не получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, обязательный контроль будет избыточным. По оценкам ВЭБ.РФ, в этом году добровольной экспертиза будет для 26 регионов.

По оценке Минэкономики, сейчас около 10% реализуемых проектов ГЧП — стоимостью от 3 млрд руб. На первом этапе экспертиза ВЭБа охватит несколько десятков проектов, но в перспективе и при расширении на концессии (этот вопрос будет проработан после апробации новшества на ГЧП) она может охватить до 80% общего объема таких инвестиций.

При этом роль экспертизы ВЭБа усиливается — его отрицательное заключение фактически приостановит проект, поскольку регионы (в том числе и те, что обратились сами) в таком случае уже не смогут дать свою положительную оценку. Однако предусмотрен механизм обжалования заключений ВЭБа — в межведомственной комиссии, которую создаст Минэкономики. По федеральным проектам ВЭБ будет предоставлять экспертное мнение, но финальное решение будет за Минэкономики.

Предложенный правительству подход, полагает старший консультант направления ГЧП и инфраструктуры Kept Мария Пугина, повысит прозрачность и качество экспертизы проектов, что особенно важно для регионов с неустойчивым финансовым положением — более строгая оценка позволит выявить потенциальные риски на ранних этапах и избежать непроизводительных затрат. Директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева полагает, что перед введением обязательной процедуры стоит опробовать экспертизу ВЭБа и ее последствия на пилотных регионах. Добровольное прохождение экспертизы, по мнению Марии Пугиной, может быть востребовано у субъектов РФ, желающих снизить риски и улучшить качество проектов. При этом, полагает она, стоит и мотивировать регионы — например, через упрощение процедур заключения соглашений.

Кроме постановления об экспертизе ведомство разработало изменения методики оценки эффективности проектов ГЧП. Как поясняет первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, ими, в частности, вводятся четкие показатели эффективности проекта и уточняются коэффициенты, учитывающие вероятное отклонение бюджетных расходов в случае наступления рисков. Также при принятии решения о реализации ГЧП-проектов предлагается оценивать загрузку планируемых объектов — чтобы исключить создание не соответствующих потребностям регионов. Зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун добавляет, что цель этих изменений — повышение прозрачности отрасли и эффективное использование ограниченных финансовых ресурсов. Госкорпорация уже провела пилотную оценку ряда регионов по новой методике, результаты, по его словам, «вполне позитивные».

Евгения Крючкова